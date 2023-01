Sarampión en el embarazo: cuáles son las consecuencias y los riesgos

Las infecciones, cuando afectan a una mujer embarazada , aunque no siempre son peligrosas por el riesgo de malformaciones del feto, siguen siendo una condición que no debe subestimarse también porque muchas veces no se puede seguir el tratamiento previsto debido a la condición de embarazada. Es el caso del sarampión en el embarazo, que aunque es una enfermedad que en sí misma no es peligrosa para el feto, expone a la mujer al riesgo de neumonía, creando potenciales problemas críticos también para el parto y para el recién nacido.

Sarampión en el embarazo

Un estudio de 2020 que analiza la inmunidad y la inmunización de las mujeres embarazadas precisamente en relación al sarampión comienza informando cómo esta es una enfermedad extremadamente contagiosa. Pero no solo eso: para las mujeres embarazadas no vacunadas existe un alto riesgo de complicaciones graves, consecuencia de las desregulaciones que el sarampión provoca en todo el sistema inmunitario.

El sarampión se desarrolla como consecuencia de la infección por el Paramixovirus , un virus que tiene una supervivencia corta en el medio ambiente pero que, como se mencionó, es altamente contagioso. Se considera una enfermedad infantil, al igual que la rubéola, la varicela, la tos ferina y las paperas, ya que afecta predominantemente a niños de 1 a 3 años, especialmente al final del invierno y en primavera.

Por sí mismo, el sarampión no se asocia con síntomas particularmente graves. Los síntomas iniciales son similares a los de un resfriado: nariz tapada o que moquea, fiebre alta, tos seca, estornudos. y conjuntivitis. Solo más tarde aparecen puntos blancos en la boca y después de 3-4 días, la erupción típica del sarampión.

La erupción se caracteriza por pequeños puntos de color rojo brillante que aparecen primero en la cara y detrás de las orejas y luego se extienden por el resto del cuerpo . La erupción desaparece en una semana, a veces dejando una descamación durante unos días.

El sarampión por sí solo no da complicaciones graves y las existentes son muy raras, pero sigue siendo una importante causa de muerte a nivel mundial (en 2017, según lo registrado por la Organización Mundial de la Salud , fallecieron 110.000 niños menores de 5 años) sobre todo en individuos no vacunados contra el sarampión.

Entre las consecuencias que puede causar el sarampión están la otitis media, la diarrea , la laringitis , la neumonía e incluso la encefalitis .

Cómo se contagia

El sarampión se contrae a través de las secreciones faríngeas y nasales, con mayor frecuencia a través de gotitas respiratorias presentes en el aire cuando la persona enferma estornuda o tose. Contraer sarampión durante el embarazo provoca cambios en los mecanismos de respuesta del sistema inmunitario a la infección que pueden interferir con el curso normal del embarazo.

El virus del sarampión no está ligado a malformaciones del feto, pero puede alterar los mecanismos de inmunotolerancia provocando reacciones similares a las que se producen durante los abortos espontáneos o la expulsión prematura del feto.

Sarampión en el embarazo: consecuencias y riesgos

El sarampión es una condición que tiene una doble criticidad en las mujeres embarazadas:

por un lado, de hecho, puede conducir a condiciones incluso graves en las mujeres (como la neumonía), lo que provoca un malestar importante ;

lo que provoca un malestar importante ; por otro lado, especialmente si estas consecuencias ocurren cerca del nacimiento, existe el riesgo de que el recién nacido contraiga sarampión.

A diferencia de lo que ocurre en los adultos, especialmente en los que han sido vacunados, el sarampión congénito es una enfermedad muy grave que puede poner en riesgo la supervivencia del niño. En estos casos, si el niño presenta síntomas de sarampión, es hospitalizado para ser sometido a las terapias relativas; de lo contrario, se administra una infusión intravenosa de inmunoglobulina poco después del nacimiento. Además, contraer sarampión durante el embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro .

Prevención, tratamiento y terapias

No existe una cura para el sarampión per se y el tratamiento es sintomático. Generalmente, el paracetamol se utiliza para bajar la fiebre, mientras que se recetan gotas para la conjuntivitis y jarabes para la tos.

Se debe prestar una atención fundamental a la prevención. Existe una vacuna especial contra el sarampión (vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola), pero está contraindicada durante el embarazo. La vacuna contra el sarampión se suele administrar en la infancia pero para las mujeres embarazadas siempre se recomienda, comprobar si hay alguna pérdida de cobertura. En teoría, una vez contraído el sarampión da una inmunización definitiva , pero siempre es preferible comprobar la situación.

Para las mujeres que no hayan recibido la vacuna en la infancia ,se recomienda vacunarse en edad fértil y antes del embarazo, ya que el sarampión, así como otras enfermedades infecciosas, pueden afectar negativamente a la fertilidad.