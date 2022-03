El saco vitelino es lo primero que se ve durante el examen de ultrasonido o ecografía que suele realizarse (como muy pronto) a las 5 semanas de gestación. Comienza a formarse dos semanas después de la fertilización pero comienza a aparecer solo después de esa quinta semana. Conozcamos más sobre qué es el saco vitelino, y cuál es su función.

Saco vitelino en el embarazo

Para confirmar el embarazo de la futura madre, primero se realizan análisis de sangre y luego un examen ginecológico. Recién a partir de la quinta semana de gestación es posible ver el aspecto del saco vitelino con la ecografía. Su formación comienza tres semanas antes y tiene la apariencia de un delgado anillo ubicado dentro de la cámara gestacional. Crece alrededor de un milímetro por semana hasta la duodécima semana, cuando la placenta asumirá el papel de proporcionar al bebé todos los nutrientes que necesita para desarrollarse. La degeneración del saco vitelino comienza a partir de la novena o décima semana de gestación.

En su formación el saco vitelino en el embarazo pasa por tres etapas de crecimiento y cambios posteriores:

Saco vitelino primario : es la versión inicial del saco vitelino que se forma en la segunda semana de vida del embrión;

: es la versión inicial del saco vitelino que se forma en la segunda semana de vida del embrión; Saco vitelino secundario : el saco cambia de forma

: el saco cambia de forma Saco vitelino definitivo : el proceso de transformación del saco vitelino se completa en la cuarta semana de desarrollo embrionario: la parte superior se convierte en el tubo intestinal, la parte inferior forma el mesenterio ventral

Que contiene el saco vitelino

Alcanzado en su máximo desarrollo, el saco vitelino tiene una característica forma de pera y contiene el preciado líquido vitelino. Este líquido sirve de alimento al embrión que llega a él a través de un sistema circulatorio simple. Desde el momento en que el embrión se implanta en la cavidad uterina, comienza a formarse el saco gestacional que recibe al embrión. Poco a poco el embrión crece y se desarrolla gracias al alimento que recibe a través del saco vitelino. Con el paso del tiempo , la placenta se va formando y será entonces la que sustituya por completo el papel del mencionado saco.

Durante la primera ecografía, el ginecólogo es capaz de obtener información valiosa incluso observando solo el saco vitelino. Sus bordes regulares son una buena señal, se puede comprobar si se trata de un embarazo gemelar o no y si el embrión está presente o no. Además, con un sistema de ultrasonido interno muy sensible, ya es posible percibir el latido de las células del corazón del bebé.