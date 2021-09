Aunque pensemos que solo los adultos roncan, lo cierto es que también los niños pueden roncar al dormir e incluso algunos bebés lo hacen. Un trastorno que ha sido analizado ahora a través de un estudio en Estados Unidos y del que se han ofrecido nuevas revelaciones. Conozcamos entonces por qué roncan los bebés según lo revelado en este estudio.

¿Por qué roncan los bebés? Un nuevo estudio revela el motivo

Recientemente publicado en el Journal of the American Heart Association, un estudio que ha sido realizado por Carissa M. Baker-Smith , directora de cardiología preventiva pediátrica del Nemours Children’s Hospital en Wilmington y profesora de cardiología pediátrica en el Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University of Philadelphia, ha podido aclarar cuáles podrían ser las principales causas de la apnea obstructiva del sueño en la edad pediátrica . Es decir: ¿por qué ronca el niño?

Por supuesto, las razones pueden ser varias y deben ser investigadas con su pediatra comenzando también desde el conocimiento del niño. En general, los fenómenos de apnea del sueño están asociados a la presencia de adenoides, amígdalas agrandadas o con la conformación del propio rostro del niño. Sin embargo, según la Dra. Carissa M. Baker-Smith y su equipo, los niños con sobrepeso u obesidad suelen verse afectados por el trastorno con toda una serie de complicaciones, debido precisamente a la calidad de la respiración durante el sueño, que incluyen aumento de la presión y problemas que afectan al metabolismo.

Simplificando, la apnea del sueño, es decir, las interrupciones en la respiración durante el sueño a menudo asociadas con los ronquidos, provocan un aumento de la presión arterial que facilita la posible resistencia a la insulina y cambios en los lípidos en sangre.

Por supuesto, existen diferentes grados de trastornos respiratorios durante el sueño, desde simples ronquidos hasta interrupciones reales en la respiración. Es importante, sin embargo, ante un niño que duerme mal, contactar de inmediato a un especialista que evaluará si es conveniente o no someter al niño a una polisomnografía, que es un examen que registra el sueño, y en caso de graves problemas, él decidirá qué medidas tomar.

Además, de hecho, al problema mencionado anteriormente del daño del metabolismo, la apnea del sueño puede causar toda una serie de trastornos colaterales que van desde dolores de cabeza continuos, en particular al despertar, hasta una disminución del umbral de atención durante el día y constante somnolencia, que también podría afectar el rendimiento académico del niño.