Si tienes ganas de dar con un nombre para tu bebé que sea bonito, tradicional pero a la vez originales, quizás una de las mejores opciones sea la de fijarse en los nombres que aparecen en la biblia. En el caso de que sepas que vas a tener una niña, puede que te vengan a la mente nombres como el de María o Eva, que son los más famosos tal vez o los más recurrentes del nombre sagrado pero no son los únicos, de hecho hay muchísimos que podéis elegir y nosotros te ofrecemos ahora una muestra, con los 20 preciosos nombres para niña de origen bíblico.

Nombres para niña de origen bíblico

Parece que se te agotan las ideas y sigues sin encontrar el nombre perfecto para tu hija. Has consultado las listas de los más populares, has tenido en cuenta también los tradicionales e incluso has pensando en los cortos, pero nada, tu pequeña aún no tiene nombre.

En ese caso, no desesperes. Ahora vamos a darte una nueva herramienta que quizás pueda serte de utilidad. En concreto, a continuación te mostramos algunos de los nombres de niña que tienen la particularidad no sólo de ser originales sino también de tener un origen biblíco.