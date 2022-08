Niños zurdos: ¿Qué hacer si mi hijo prefiere usar la mano izquierda?

El uso de la mano izquierda o ser zurdo no es un problema pero todavía preocupa a muchos padres y madres cuando descubren que su hijo pequeño comienza a coger sus colores con la izquierda o que esta mano es prioritaria en él para hacer cualquier cosa. En este 13 de agosto, que se celebra precisamente el Día Internacional de la zurdera, os hablamos de qué hacer en el caso de que los niños comiencen a ser zurdos y cómo ayudar a tu pequeño para que su zurdera no represente ningún retraso en su desarrollo.

Qué hacer si el niño es zurdo

Que el niño use principalmente la mano de su elección es algo prioritario cuando vemos que nuestro bebé comienza a coger cosas o incluso a hacer sus primeros garabatos en un papel. Hasta los 18 meses, los niños utilizan las dos manos indistintamente, sólo más tarde, normalmente a partir de los tres años, el pequeño empezará a optar por el uso exclusivo de una mano, hasta que llegue en torno a los 7-8 años, cuando acabará de desarrollar el privilegiado de un lado sobre el otro (mano izquierda o derecha, pie izquierdo o derecho, ojo izquierdo o derecho).

Alrededor de los 5 años, sin embargo la mano dominante de su hijo ya se hará evidente, pero los padres suelen adivinar mucho antes, alrededor de los 3 años, la parte que prefiere el niño.

Si sospechas que el niño es zurdo pero no estás seguro, puedes intentar hacer pruebas como esta:

Colocar una pelota en el suelo y pedir al niño que la coja y la lance.

Colocar una cuchara al lado del yogur en una posición central y ver de qué mano lo toma y comienza a comer.

– …y así.

Una vez que estés seguro de que su pequeño es zurdo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta:

Probablemente el área de mayor preocupación para los padres de niños zurdos sea la escuela, la escritura . Varios especialistas sostienen que a las personas zurdas les resulta más difícil escribir en una hoja de papel en posición vertical. Para ayudarle y que no le cueste podemos hacer que el niño gire un poco la hoja hacia la derecha . De este modo podrá comenzar a escribir más fácilmente.

. Varios especialistas sostienen que a las personas zurdas les resulta más difícil escribir en una hoja de papel en posición vertical. Para ayudarle y que no le cueste podemos . De este modo podrá comenzar a escribir más fácilmente. También es importante asegurarse de que el niño pueda sujetar el bolígrafo correctamente. Los niños zurdos tienden a tomar el bolígrafo de forma incorrecta, con agarre de gancho, para que puedan ver lo que están escribiendo, se les debe animar a sostener el bolígrafo correctamente.

Los niños zurdos tienden a tomar el bolígrafo de forma incorrecta, con agarre de gancho, para que puedan ver lo que están escribiendo, se les debe animar a sostener el bolígrafo correctamente. Puede ser útil también, enseñarle a usar bolígrafos de secado rápido para no manchar la tinta o el tinte mientras escribe o dibuja, de hecho, moviéndose de izquierda a derecha y usando la mano izquierda, obviamente es fácil tocar las cosas que acaba de dibujar o escribir y esparcir el tinte.

para no manchar la tinta o el tinte mientras escribe o dibuja, de hecho, moviéndose de izquierda a derecha y usando la mano izquierda, obviamente es fácil tocar las cosas que acaba de dibujar o escribir y esparcir el tinte. Cuando llegue el momento de que el niño utilice el ordenador, has de saber que el mercado ofrece ratones especiales para zurdos.

Cómo enseñarle a atarse los zapatos

Aprender que hacer algunas cosas como atarse los zapatos puede ser más difícil de aprender para un niño zurdo . Puede ser útil mostrarle a tu hijo cómo hacer el lazo con cuerdas frente a un espejo, para que vea cómo debe hacerlo con la mano izquierda. Con práctica y paciencia, el pequeño aprenderá a atarse los zapatos correctamente.

Aprovecha lo que ofrece la industria zurda

Dado que el 10% de la población es zurda, afortunadamente la industria ha empezado a producir en los últimos años una gran cantidad de productos específicos para zurdos: ratones, tijeras, bolígrafos, material deportivo y mucho más. Puede valer la pena invertir el dinero para comprar algunos de estos productos para disminuir la frustración de tu hijo.

Ten siempre presente que a la hora de enseñar a un niño tanto diestro como zurdo, lo importante es repetir-repetir-repetir, y tener paciencia.

No te preocupes

Deja de preocuparte porque tu pequeño es zurdo, es cierto que nuestra sociedad está hecha para diestros, probablemente le tome un poco más de práctica adquirir algunos movimientos. Por otro lado, muchos estudios demuestran que las personas zurdas suelen tener un coeficiente intelectual muy alto, un ejemplo para todos, Leonardo Da Vinci.

Aunque un niño sea zurdo, no hay razón para pensar que algo no está bien o que no será el mejor de la clase. Crecerá y aprenderá como cualquier otro niño.