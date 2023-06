El móvil, el chupete emocional de los niños

El bebé llora, y para calmarlo, sus padres lo ponen frente a un video. Sucede todo el tiempo en los restaurantes, en los trenes, en las salas de espera, en los supermercados: en todas partes. Sucede porque funciona, en el sentido de que los niños frente a la pantalla realmente dejan de gritar, agitarse o desesperarse de inmediato. Pero no es esto nada aconsejable. Se ha desarrollado un uso del móvil como un «chupete emocional», que para nada es recomendable.

El móvil como «chupete emocional»

Que levante la mano quien nunca lo haya hecho o al menos nunca haya sentido la tentación de hacerlo. Tal vez por cansancio, o mientras estabas ocupado con otros asuntos o para no sentirse mal juzgado por las otras personas presentes. Sin embargo, en este punto todos los pediatras y pedagogos están de acuerdo: no es bueno dejarle el móvil a los niños para que no molesten o para que dejen de llorar.

Pero es algo que muchos padres hacen cada vez más, y son las situaciones mencionadas las han llevado a que ahora se hable de los smartphones en manos de los más pequeños de la casa como de chupete emocional.

Sí, porque el teléfono viene a realizar en los menores las mismas funciones que el chupete: conseguir que estén callados, tranquilos y sin molestar.

El problema, según los expertos que se ocupan del bienestar infantil, radica en el riesgo de alimentar una dinámica de adicción de esta manera. Porque sí, aparentemente el niño frente a la pantalla parece haber apaciguado su malestar, pero en realidad simplemente se desvincula de él. Y es muy diferente. Al calmarse frente a la pantalla, el niño aprende a no sentir más lo que sucede dentro de nosotros, mientras que el papel del adulto es enseñarle a resolver ( no negar) su malestar emocional, a través de las relaciones con los demás, ya que es gracias a las palabras, miradas y contacto, que el niño aprende a reconocer y manejar sus propias emociones y malestar.

La AAP se manifiesta al respecto

Dicha situación de usar el móvil como «chupete emocional», ha llevado a que en estos momentos se haya manifestado la Asociación Americana de Pediatría (AAP), que ha procedido a dar una serie de consejos a los padres sobre la misma.

En concreto, ha procedido a dar cuenta de una serie de advertencias a los padres en pro de que eviten que sus hijos hagan un mal uso de los diferentes dispositivos móviles.

De la misma manera, como hemos indicado, no ha dudado en manifestarse en contra de que los smartphones sean utilizados por los niños como si de chupetes se tratase.

Consejos fundamentales sobre el móvil como chupete emocional

Aunque son muchos los consejos y recomendaciones que dicha asociación pediátrica ha dado a conocer, estos son algunos de los más significativos:

Hay que evitar que los niños de menos de 18 meses estén en contacto con las pantallas de dispositivos móviles.

estén en contacto con las pantallas de dispositivos móviles. No emplear el teléfono como chupete para que los pequeños se tranquilicen y no molesten. Es fundamental que aprendan a estar relajados sin ayuda de la tecnología . Además, esa es una medida que vela por el bienestar, tanto físico como mental, de los menores.

. Además, esa es una medida que vela por el bienestar, tanto físico como mental, de los menores. Vital es que los padres tengan en cuenta su método de crianza y sus valores para aplicarlos también al empleo que sus hijos hacen de los dispositivos móviles.

para aplicarlos también al empleo que sus hijos hacen de los dispositivos móviles. Fundamental es que los adultos establezcan un plan en casa sobre el empleo de los smartphones y artículos similares. Eso pasa, entre otras cosas, en determinar un horario para utilizarlos a diario . Así la mencionada asociación determina, por ejemplo, que los niños con edades comprendidas entre los dos y los cinco años no pueden usar al día más de una hora la tecnología y siempre y cuando sea de tipo educativo.

. Así la mencionada asociación determina, por ejemplo, que los niños con edades comprendidas entre los dos y los cinco años no pueden usar al día más de una hora la tecnología y siempre y cuando sea de tipo educativo. No deben comer teniendo un smartphone, una tablet o similar.

o similar. Fundamental es que los adultos conozcan a la perfección el entorno digital en el que “operan” sus hijos porque es la manera de evitarles riesgos innecesarios. Es decir, deben ser conscientes de las aplicaciones que utilizan, las páginas web por las que navegan, los vídeos y las fotografías que ven…

Más recomendaciones

Aunque las que te hemos dado a conocer son las medidas más interesantes e importantes que se establecen desde la Asociación Americana de Pediatría, ha expuesto otras que también resultan relevantes. Nos estamos refiriendo a algunas como estas: