Microblading en el embarazo: ¿es seguro?

Es normal querer cuidar tu cuerpo durante el embarazo. Cambia día a día y muchas mujeres sienten la necesidad de “mimarse” un poco más. Pero hay que tener cuidado con lo que eliges. En este caso queremos hablaros de una de las técnicas de belleza más populares de los últimos años que puede que hayas considerado hacerte durante tu embarazo, pero de la que tal vez debas preguntarte ¿Es seguro el microblading durante el embarazo?

Microblading en el embarazo

Aunque es una técnica de belleza cada vez más en auge, lo cierto es que el microblading no es un tratamiento seguro para las mujeres embarazadas porque no existen estudios sobre los efectos de los pigmentos utilizados y los químicos que contienen, o cómo pueden afectar al feto. Por este motivo, al igual que ocurre con los tatuajes y dado que este no deja de ser un pequeño tatuaje en las cejas, es mejor no arriesgar la seguridad de su bebé por unas cejas bien cuidadas.

Cuidado también con las cremas anestésicas del tratamiento

Otro problema son las cremas que se aplican para aliviar el dolor antes del tratamiento: son anestésicos tópicos que muchas veces contienen adrenalina, lo que puede relacionarse con taquicardia fetal y problemas cardíacos.

Cuidado con las agujas

Aunque las agujas utilizadas en microblading son estériles y desechables. Sin embargo, el microblading sin el protocolo adecuado podría causar infecciones. Esto incluye infecciones del torrente sanguíneo, como el VIH y la hepatitis B, que pueden dañar al feto.

Las hormonas del embarazo afectan la circulación sanguínea y aumentan las posibilidades de sangrado. El sangrado excesivo puede conducir a resultados de microblading por debajo del promedio, ya que puede desvanecer el pigmento o afectar su absorción en la piel.

Algunas mujeres embarazadas sufren de hiperpigmentación (melasma) y esto puede llevar al técnico a elegir el color de pigmento equivocado. A su vez, las cejas pueden no coincidir con el tono natural de la piel una vez que el melasma desaparece después del embarazo.

Otros riesgos del microblading en el embarazo

Si eso no es suficiente, recuerda que puedes experimentar hinchazón durante el embarazo. Las cejas con Microblading pueden verse completamente diferentes una vez que la hinchazón desaparece y es posible que no esté satisfecho con el resultado.

¿Y durante la lactancia ?

Evítalo también porque si una madre contrae una infección por microblading, podría transmitírsela a su bebé con la leche materna. En principio es seguro, pero ante la duda solo se pospone unos meses.