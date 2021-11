A pesar del problema que supone las muchas horas que los niños pasan (o desear pasar) frente a un dispositivo móvil, esto no quiere decir que tengan que hacer un mal uso de un smartphone o una tablet. En realidad existe muchas aplicaciones dirigidas a los niños que son de lo más recomendables si tenemos en cuenta que con todas ellas van a poder aprender. Conozcamos a continuación, las mejores apps para niños.

Las mejores apps para niños

Puede que tus hijos, especialmente si ya se encuentran en algún curso de primaria quieran aplicaciones para jugar y más si estas les permiten conectarse online con sus amigos, pero lo cierto es que podemos elegir para ellos aplicaciones que sean algo más que jugar. Aplicaciones para niños con las que además de divertirse puedan aprender como estas que ahora os proponemos (todas ellas disponibles en Google Play y en iTunes):

Bimi Boo Piano para bebés

Una aplicación que aunque tiene este nombre en Google Play en iTunes la encontraréis bajo el nombre de Piano juegos de niños y niñas y como podéis imaginaros consiste en un piano que los niños pueden tocar a través del móvil o tablet. Indicada para niños entre 1 y 5 años cuenta con 5 actividades que tienen que ver con sonidos y música y la asociación de estos con por ejemplo imágenes. Perfecta para que los niños aprendan más sobre el sonido de algunos animales y también, cómo seguir una melodía.

Masha y el Oso-Juegos Educativos

La popular serie infantil, Masha y el Oso cuenta con varias aplicaciones dedicadas a distintos juegos, pero esta parece agrupar a la mayoría de ellos de modo que vuestro hijo o hija tendrá mucha diversión en una sola app. Pintar y colorear, hacer sopas de letras (incluso de diferentes idiomas), resolver puzzles, tocar instrumentos o hacer sencillas operaciones matemáticas son solo algunas de las actividades que los niños pueden hacer con esta app.

One Line Coloring

Una aplicación para niños que ya están en primaria o también niños a partir de diez años, One Line Coloring es una aplicación que es algo más que pintar diferentes formas o animales. Antes que nada es un juego de puzzle sobre creación de formas animadas que se componen y se presentan como dioramas temáticos. De este modo, los niños podrán seguir las líneas para dibujar los distintos dibujos o paisajes que se presentan y además, colorearlo.

Cámara infantil – para bebés y niños y educación

Una aplicación muy recomendable que por el momento solo está disponible en Google Play y que no es más que una cámara para que la puedan utilizar los niños de manera que evitará que tengan que usar realmente la cámara a través de tu dispositivo, y con ello que no toquen botones que no deben o que tal vez no se líen si tenemos en cuenta las muchas funciones que tienen las cámaras de los smartphones hoy en día. Una vez tengamos la app instalada, solo hay que abrirla y los niños verán como se les abre una cámara con un solo botón para hacer fotos o selfies. Pueden además poner filtros divertidos mientras que nosotros podemos activarles una función para que las fotos se borren de manera automática al poco de hacerlas para evitar así que se acumulen en el móvil.

Habitat Game

Por último Habitat Game una app con la que los niños se divertirán mientras cuidan de un oso polar a través del cuál además realizar algunas actividades que les permitirán poder aprender sobre la importancia de cuidar del medio ambiente. Y no solo eso, la app les enseña también buenos hábitos que aplicar en su día a día como que hay que apagar las luces tras salir de una habitación.