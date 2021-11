«Madre no hay más que una» dice el refrán, pero lo cierto es que se podría añadir que cada madre es única e insustituible ya que la maternidad es una aventura que se puede vivir de muchas formas distintas. Sin embargo se pueden establecer una serie de perfiles que agruparán a los distintos tipos de madre que existen. ¿En cuál te identificas?.

¿Cuántos tipos de madre existen?

Hay madres que no podrían separarse de su bebé ni siquiera por un par de horas y madres que darían cualquier cosa por cambiar noches de insomnio, pañales y biberones por una escapada al spa.

Hay madres que son inseguras, siempre buscando comparación o consuelo y madres que no se darían por vencidas por nada del mundo y madres que dejarían todo por su bebé.

Y si, acariciando tu barriga, estás pensando que nunca jamás serás una madre así, debes saber que una vez nazca tu bebé te darás cuenta que la maternidad a menudo depara grandes sorpresas incluso cuando pensamos que nos vamos a comportar de determinada manera.

A continuación, te presentamos 5 tipos de madres con las que seguro te habrás topado y en las que, con una pizca de sana ironía, podrás encontrar un pedazo de ti misma.

Madre gallina

La reconoces de inmediato, tanto en el parque como en la escuela, porque es ella quien llega con el bebé en brazos, incluso cuando el peso y la altura del niño parece decididamente superado. Nunca lo pierde de vista, lo persigue con una chaqueta si hay un soplo de viento y con el casco cuando se sube a un árbol. Le gustaría detener el tiempo para mantener al pequeño a su lado, o mejor aún, atrapado, para siempre.

Mamá estresada

Ojeras dignas de un panda, ropa improvisada (la mayor parte del tiempo esconde el pijama bajo el abrigo con el que salió apresurada a acompañar a los niños a tiempo) y siempre, perpetuamente apurada. La madre estresada a menudo tiene dos hijos pequeños que han nacido con poca distancia el uno del otro y, por lo tanto, ha estado en el túnel de las noches de insomnio durante años. Sueña con renunciar a todo y escapar a un spa … aunque probablemente el cansancio sea tan grande que le impida siquiera cruzar el umbral de la casa.

Madre prodigio

Lo que identifica a la madre prodigio no es su apariencia sino las frases típicas, marcadas en cualquier discurso con extrema indiferencia. Cualquier cosa que haya hecho tu hijo, el suyo lo ha hecho antes y mucho mejor. Si tu hijo dio sus primeros pasos a los 12 meses, el suyo estaba corriendo a los 6. Si tu hijo no come verduras, al suyo le encantan y le gustan especialmente el brócoli y la coliflor. Si el tuyo duerme tres horas por noche, el suyo duerme 12 horas seguidas desde que tenía 2 meses. Nunca sabrás si está mintiendo o si es sincera, pero si, al encontrarte con ella en la calle, tienes la tentación de cambiar de acera, no te sientas culpable.

Mamá en carrera

Es el más difícil de reconocer por una razón obvia: a excepción de algunas raras apariciones, casi nunca se ve. En su lugar, una multitud de niñeras o un ejército de abuelos dispuestos a ocupar su lugar. No se siente cómoda en el parque ni en las obras de teatro de la escuela o, más en general, entre otras madres. Puede parecer altiva, pero a menudo sólo enmascara un gran sentimiento de culpa porque cuando su bebé aprendió a gatear, a sacar un diente o a dar sus primeros pasos, ella siempre estaba en una reunión .

Mamá verde

Es la madre de impacto cero, la que quiere ofrecer a su bebé solo lo mejor y para ella lo mejor se traduce en productos orgánicos, juguetes de madera y ropa de fibras naturales. No compra pero le encanta intercambiar, lo que le permite reducir costos y desperdicios. No permite la televisión, pero involucra a los niños en actividades creativas y estimulantes, posiblemente con material reciclado.