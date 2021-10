¿Cuándo puede masticar chicle mi hijo? Esta es una duda que puede que tengan muchos padres ya que los chicles, al igual que el resto de caramelos, es algo que atrae mucho a los niños aunque no es aconsejable que abusen de ello debido como no, a la presencia de azúcar en exceso. Sin embargo, podemos ver algunas pautas para que los niños coman chicle de forma segura y también cuándo está indicado que comiencen a tomarlos.

¿Cuándo puede masticar chicle mi hijo?

Es algo común masticar chicle por placer, o también muchas personas mastican chicles en caso de no poder cepillarse los dientes, sin olvidar los chicles de nicotina, pero en el caso de los niños, normalmente su principal razón para querer masticar chicle es por el sabor de estos o también porque ven como lo hacen sus padres o hermanos mayores y ellos también lo quieren probar.

Sin embargo los pediatras y nutricionistas no aconsejan que los niños mastiquen chicle principalmente por varios motivos: el más importante es porque al masticar pero al no ingerir nada se «engaña» al proceso digestivo que se activa y que en el caso de los niños puede hacer que sufran de dolor de barriga o también que su estómago se «abra» y tengan hambre de repente. Por otro lado, en el caso de niños muy pequeños puede que no sepan todavía cómo masticar chicle y que se lo acaben tragando, de modo que los padres deberán estar atentos a las heces del niño o niña para asegurarse que lo expulsa.

Así los niños menores de cinco años no deberían comer chicle y tampoco los más mayores, pero en el caso de que queramos darle un chicle a nuestro hijo de vez en cuando, será mejor a esperar a esa edad de 5 años cuando el niño ya es capaz de comprender que no se lo debe tragar.

Existe además otro riesgo y es que los niños se ahoguen con el chicle, ya que de la misma manera que otros alimentos como las palomitas de maíz o las nueces, es muy peligroso que el pequeño se trague el chicle ya que puede ser motivo de asfixia.

¿Qué chicle darle a los niños?

En el caso de que nuestro hijo coma chicle de forma puntual, es mejor evitar los que parecen pequeñas capsulas (como los que se toman cuando no te puedes cepillar los dientes) y así evitar que se lo traguen nada más metérselo en la boca.

Es mejor que tengan que masticarlo bastante antes de que noten la goma de mascar y que además elijamos siempre la alternativa más «saludable» por así decirlo: el chicle sin azúcar. Se ha demostrado que la goma de mascar sin azúcar combate las caries al estimular la boca para que produzca más saliva, lo que elimina las partículas de alimentos y neutraliza los ácidos que causan la caries.

Por qué evitar el azúcar

Demasiada azúcar agregada en la dieta de los niños se ha relacionado con la obesidad y un mayor riesgo de problemas de salud en el futuro , como diabetes y enfermedades cardíacas. El azúcar agregada también se encuentra generalmente en bebidas azucaradas, postres y pastas dulces. Sin embargo, también se encuentra escondido en sopas y salsas, incluso en el ketchup. Es una buena idea leer las etiquetas de los alimentos envasados para verificar el contenido de azúcar.

Los azúcares agregados tienen varios nombres, que incluyen azúcar morena, edulcorante de maíz o jarabe de maíz.