No debemos creer que confiar en la naturaleza es siempre y en cualquier caso una opción ganadora. También las plantas, las hierbas medicinales y su uso homeopático pueden ocasionar a nuestro organismo serios problemas en ocasiones. El embarazo es sin duda el momento más hermoso que puede vivir una mujer, pero también es el momento más delicado y sensible. Por ello debemos ir con cuidado especialmente si decidimos tomar infusiones. Conozcamos entonces cuáles son las infusiones que no es recomendable tomar en el embarazo.

Las infusiones que no debes tomar durante el embarazo

Durante el embarazo tenemos que controlar mucho la dieta y también las bebidas que tomamos. Por ejemplo algo tan común como es tomarse un refresco o una taza de café se convierte en una duda para la mujer que no sabe si debido a la cafeína es posible que el bebé se vea perjudicado y lo mismo podemos decir de las infusiones ya que aunque el té de hierbas se recomienda por ejemplo para las náuseas o también para el estreñimiento, existen algunas hierbas o infusiones que es mejor no tomar en el embarazo y que ahora os enumeramos.

Milenrama: antiespasmódico y antiinflamatorio. Contiene tuyona, una sustancia psicotrópica y neurotóxica. Es por eso que no se recomienda su uso durante el embarazo.

antiespasmódico y antiinflamatorio. Contiene tuyona, una sustancia psicotrópica y neurotóxica. Es por eso que no se recomienda su uso durante el embarazo. Aloe : planta que crece cerca del mar. A pesar de sus infinitas aplicaciones en el campo terapéutico, no se recomienda su uso en el embarazo debido a su efecto laxante antraquinónico (estimulador de los músculos del intestino), puede causar daño fetal e incluso aborto.

: planta que crece cerca del mar. A pesar de sus infinitas aplicaciones en el campo terapéutico, no se recomienda su uso en el embarazo debido a su efecto laxante antraquinónico (estimulador de los músculos del intestino), puede causar daño fetal e incluso aborto. Naranja amarga : tiene propiedades digestivas y sedantes y favorece el sueño. Durante el embarazo no se recomienda ya que estimula el metabolismo. También podría causar daños al sistema cardiovascular.

: tiene propiedades digestivas y sedantes y favorece el sueño. Durante el embarazo no se recomienda ya que estimula el metabolismo. También podría causar daños al sistema cardiovascular. Artemisia : tiene propiedades digestivas y antisépticas. Durante el embarazo está prohibido su uso porque puede provocar defectos de nacimiento.

: tiene propiedades digestivas y antisépticas. Durante el embarazo está prohibido su uso porque puede provocar defectos de nacimiento. Garra del diablo: la planta sudafricana tiene propiedades antiinflamatorias. Durante el embarazo es peligroso por su acción estimulante sobre los músculos uterinos.

la planta sudafricana tiene propiedades antiinflamatorias. Durante el embarazo es peligroso por su acción estimulante sobre los músculos uterinos. Hinojo : tiene propiedades digestivas, antiespasmódicas y antibacterianas. Debido a su acción estrogénica no se recomienda tomarlo en dosis excesivas durante la gestación.

: tiene propiedades digestivas, antiespasmódicas y antibacterianas. Debido a su acción estrogénica no se recomienda tomarlo en dosis excesivas durante la gestación. Enebro : antiséptico, antiartrítico y diurético. Como efecto secundario en el embarazo, estimula el útero.

: antiséptico, antiartrítico y diurético. Como efecto secundario en el embarazo, estimula el útero. Ginseng : si bien tiene numerosos beneficios ya que reduce el colesterol, es antiestrés, energizante y útil para quienes padecen diabetes, es una de las hierbas a evitar durante el embarazo por su acción estrogénica, por lo mismo su ingesta es Tampoco se recomienda durante la lactancia

: si bien tiene numerosos beneficios ya que reduce el colesterol, es antiestrés, energizante y útil para quienes padecen diabetes, es una de las hierbas a evitar durante el embarazo por su acción estrogénica, por lo mismo su ingesta es Tampoco se recomienda durante la lactancia Hierba de San Juan : útil para combatir la depresión media – leve. También en este caso los posibles efectos secundarios en el embarazo para los que no se recomienda tomarlo durante este período se refieren a la estimulación de las contracciones.

: útil para combatir la depresión media – leve. También en este caso los posibles efectos secundarios en el embarazo para los que no se recomienda tomarlo durante este período se refieren a la estimulación de las contracciones. Regaliz : es una ayuda válida para quienes padecen gastritis y úlceras. Tomada en dosis altas, aumenta la presión arterial y, por lo tanto, no es adecuada para mujeres embarazadas.

: es una ayuda válida para quienes padecen gastritis y úlceras. Tomada en dosis altas, aumenta la presión arterial y, por lo tanto, no es adecuada para mujeres embarazadas. Lúpulo : útil para calmar la ansiedad, contrarrestar el insomnio y favorecer la digestión. Sin embargo, puede tener acción estrogénica.

: útil para calmar la ansiedad, contrarrestar el insomnio y favorecer la digestión. Sin embargo, puede tener acción estrogénica. Ortiga : recomendada para el reumatismo dada su eficacia calmante. No se debe utilizar durante la gestación para la estimulación de los músculos uterinos. Pero excelente después del parto para la producción de leche.

: recomendada para el reumatismo dada su eficacia calmante. No se debe utilizar durante la gestación para la estimulación de los músculos uterinos. Pero excelente después del parto para la producción de leche. Pasiflora : relajante, sedante y antiespasmódica. Debido a la presencia de harmalinas, que estimulan la musculatura uterina, no está indicada durante el embarazo.

: relajante, sedante y antiespasmódica. Debido a la presencia de harmalinas, que estimulan la musculatura uterina, no está indicada durante el embarazo. Verbena : ayuda depurativa, diurética y válida para favorecer el descanso. Activa las contracciones.

: ayuda depurativa, diurética y válida para favorecer el descanso. Activa las contracciones. Muérdago: excelente para la hipertensión, sin embargo, contiene sustancias nocivas que pueden atravesar la placenta y causar daño al feto.

Cuáles son las infusiones que sí podemos tomar en el embarazo

Ya conocemos las infusiones que es mejor evitar durante el embarazo, pero si deseas tomarte un té después de comer o a media tarde o cuando te apetezca, puedes hacerlo eligiendo estas otras infusiones que además te van a servir para tratar problemas como náuseas, vómitos, estreñimiento, venas varicosas, insomnio, somnolencia y fatiga. Son estas: