Esto es lo que dice la numerología sobre el nombre de tu bebé

¿Cómo elegir el nombre de tu hijo? ¿Estas embarazada? La numerología puede ser una buena herramienta para que podamos elegir el nombre de nuestro futuro hijo o también, saber cómo va a ser el bebé en el caso de que ya tuviéramos elegido su nombre. En realidad un nombre no se elige por casualidad. Hay que tomarse un tiempo para pensar bien el nombre que le vas a poner a tu pequeño. De hecho, cada letra corresponde a un número e influye en la personalidad del recién nacido así que vemos a continuación, que dice la numerología sobre el nombre de tu bebé.

La numerología en el nombre del bebé

Elegir el nombre de un bebé es una tarea realmente complicada en la mayoría de los casos. Y es que los papás quieren encontrar uno que sea contundente, que les dé personalidad, que les diferencie y que se convierta en una estupenda “tarjeta de presentación” durante toda su vida. Pero no sólo por eso es vital seleccionar uno adecuado sino también porque el mismo esconde unos números que determinarán su personalidad.

Eso es lo que piensan quienes respetan, se interesan y creen en la llamada Numerología. Esta se sustenta en el hecho de que cada letra del nombre cuenta con un valor numérico determinado y la suma de todos los que dan forma a ese dan como resultado una cifra que es la que determinará cómo será la persona en cuestión.

De este modo, un numerólogo puede guiarte en la elección del nombre de tu hijo. ¿Estás indeciso entre varios nombres? Haciendo un cálculo a partir de los nombres elegidos y el apellido que tendrá el niño, el numerólogo te indicará la personalidad y el temperamento de tu futuro hijo. ¡Podrás elegir el nombre más adecuado y más compatible con el apellido!. Incluso puede que la persona experta en la materia te solicite tan sólo el nombre que hayas elegido o que te de una lista de nombres que tengan el número (final) que más se aproxime a la que crees que va a ser la personalidad de tu bebé.

¿Y quién ya ha elegido el nombre de su bebé?

La numerología es una ciencia precisa que te ayuda a conocer los diferentes aspectos de la personalidad de tu hijo . Entiendes mejor por qué tu hijo actúa de una manera que de otra, y por qué lo hace. Descubrirás cuál será su camino futuro y qué camino tendrá que tomar para hacer realidad sus sueños.

Para que quede más claro, lo único que va a necesitar el numerólogo si quieres que te diga qué indica el nombre del bebé con respecto a los números y a la personalidad que va a tener será lo siguiente:

el nombre de tu hijo

el apellido del niño

la fecha de nacimiento del niño

El numerólogo calculará todo y a partir del resultado final podrá saber si tu bebé va a ser de una manera u otra.

¿Y en el caso de que no tenga acceso a un numerólogo? No te preocupes porque hacer el cálculo es fácil. En internet puedes encontrar un sinfín de espacios para calcular el número de tu bebé y así saber cuál será su personalidad. No obstante, también puedes optar por realizar esa operación por ti mismo. Si sigues leyendo sabrás cómo hacerlo e incluso qué significa cada valor resultante.

¿Cómo calcular el número?

Lo primero que tienes que hacer es coger un bolígrafo y un papel y apuntar el nombre y apellido de tu hijo. Así debajo de cada letra asignarás el número que la mencionada letra atribuye a cada uno de esos caracteres. En el caso de hacerlo con la fecha de nacimiento debes calcular primero el nombre y apellido con los números que te damos y luego sumar la fecha de nacimiento (si ya ha nacido), separando por números. Los sumas todos y al final debe quedarte un sólo número entre el 1 y el 9.

1: A, J, S.

2: B, K, T.

3: C, L, U.

4: D, M, V.

5: E, N, W.

6: F, O, X.

7: G, P, Y.

8: H, Q, Z.

9: I, R.

Una vez que tengas debajo de cada letra del nombre y apellido de tu niño su valor, deberás proceder a sumarlos todos. Si el resultado que te da cuenta con dos cifras, tienes que proceder a sumar estas para que así te quedé una única cifra. Así, por ejemplo, si te ha salido 32, debes sumar 3+2 para que tengas al final el 5. Y este será el que te indicará cómo es tu hijo.

¿Cuál es la personalidad según el número?

Una vez que ya has conseguido obtener un número, sólo te quedará saber qué personalidad otorga cada uno de esos:

Número 1. Los bebés que se identifican con este son líderes natos. Además se considera que destacan por su creatividad, por su originalidad y por sus dotes de mando. Disponen también de una notable agilidad mental y siempre buscan encontrar la perfección. Lo negativo es que suelen ser ambiciosos y egocéntricos.

Número 2. Los niños que tienen este otro número son amables, respetuosos y cariñosos con los demás, siempre se dejan llevar por sus deseos de colaborar con todo el que lo necesite y rechazan absolutamente la violencia. Como aspecto menos positivo está que suelen identificarse por su indecisión.

Número 3. Esta otra cifra se identifica con una personalidad marcada por la independencia, las dotes creativas y la necesidad de soledad en muchos momentos. Además las personas marcadas por el 3 suelen ser muy maniáticas de la limpieza y el orden.

Número 4. Si tu hijo tiene el 4, debes saber que la Numerología establece que va a ser alguien sincero, con grandes intereses viajeros, con dotes comunicativas y excesivo en muchos aspectos de su vida.

Número 5. Las personas que al sumar su nombre y apellido obtengan como resultado un 5 serán individuos que defienden a ultranza la libertad y que la necesitan, casi como el oxígeno, para poder vivir. Tienen un espíritu muy inquieto, son grandes pensadores y cuentan con una notable impulsividad, por lo que, en ocasiones, pueden caer en actitudes de cierta violencia.

Número 6. Los niños que se identifiquen con este otro número serán defensores a ultranza de la familia, en la que se apoyarán de manera constante, contarán con un carácter diplomático y serán muy simpáticos y generosos. Por el contrario, su aspecto personal más negativo es que tendrán altibajos emocionales, sobre todo, porque asumirán más tareas de las que pueden desarrollar, con tal de ayudar a quienes les rodean.

Número 7. Multitud de científicos e investigadores se encuentran con el hecho de que se les asigna el 7, pues se atribuye a personas muy analíticas y con gran capacidad de rapidez y agudeza mental. Además son pacíficas y cuentan con un notable aspecto espiritual. En ocasiones, suelen ser malcriadas y extremadamente egoístas.

Número 8. En el caso de que el pequeño se presente bajo este número, ten presente que el mismo se considera que se asocia a individuos independientes, honestos, con gran capacidad de socializarse y que creen en el amor en todas sus variantes. Como aspectos negativos están su necesidad de soledad, su dedicación excesiva al trabajo y, en ocasiones, su carácter dictatorial.

Número 9. La última cifra de la Numerología se atribuye a personas muy sensibles, con capacidades artísticas, generosas y muy simpáticas. No obstante, como aspectos de su personalidad menos positivos están su tendencia al victimismo y también a ver las cosas peores de lo que son.