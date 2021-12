Comprender el estado de un bebé no siempre es fácil , especialmente cuando el bebé todavía no habla. ¿Estará bien? ¿Hará demasiado frío? ¿O tal vez lo hemos abrigado demasiado? Preguntas similares son comunes para los padres, sin embargo, hay señales claras que nos pueden hacer saber si algo anda mal. Conozcamos cuáles son para saber si tu bebé tiene frío.

Cómo saber si tu bebé tiene frío

Para mantenerse saludable, el cuerpo humano está equipado con un sistema de termorregulación que, al regular los intercambios de calor en función de las condiciones del entorno externo, intenta mantener una temperatura corporal capaz de realizar las funciones del organismo de la mejor manera posible. Es gracias a este sistema, por ejemplo, que cuando estamos expuestos al frío obtenemos escalofríos , es decir una serie de pequeños musculares involuntarias contracciones que ayudan a elevar la temperatura interna.

Este mecanismo es totalmente eficaz en los adultos, pero no en los lactantes, que por lo tanto tienen mayor dificultad para regular rápidamente su temperatura corporal en base a condiciones «climáticas» no óptimas.

Por tanto, los bebés están más expuestos al frío, pero ¿cómo podemos saber si están sufriendo demasiado? Es necesario saber interpretar las señales del cuerpo:

Pies y manos fríos : cuando un cuerpo se expone a temperaturas demasiado bajas, las primeras partes que se enfrían son las extremidades. Si las manos y los pies del bebé están demasiado fríos, es mejor que corras a cubrirlo.

: cuando un cuerpo se expone a temperaturas demasiado bajas, las primeras partes que se enfrían son las extremidades. Si las manos y los pies del bebé están demasiado fríos, es mejor que corras a cubrirlo. Nariz: tocar la nariz también es un truco de «abuela» (pero efectivo) para medir la temperatura del bebé.

tocar la nariz también es un truco de «abuela» (pero efectivo) para medir la temperatura del bebé. Color: a menudo se pasa por alto , pero el color de los labios y las mejillas suele ser un signo claro. De hecho, si el color es pálido y tiende a azularse, entonces el niño está sufriendo demasiado frío.

¿Cómo vestir al recién nacido en invierno?

Para reparar el nenonato del frío, no es necesario exagerar o calentar la casa «a todo gas». Para que el bebé no sufra, basta con mantener el ambiente a 20-21 ° C , y recurrir a la clásica vestimenta de cebolla , con múltiples capas de vestidos para llevar o quitar según las reacciones del niño. Y cuando salgamos a la calle, será necesario un buen abrigo o saquito para llevar al bebé en el carrito sin olvidar algo que también es esencial, unos guantes y un gorro.

Y en cuanto al hecho de abrigar al bebé por la noche, para dormir, no tenemos que exagerar si la temperatura ambiente es la adecuada. Basta con un pijama de algodón de manga larga y una manta para taparlo, pero no lo cubras con varias mantas y edredón ya que si es muy pequeño corres el riesgo de que se asfixie.