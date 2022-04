Tener un bebé implica cuidarle en todo momento, pero también disfrutar de él, jugar y como no, hacerle fotos en todo momento. Con la posibilidad que nos brindan los smartphones de hacer fotos de gran calidad, tu bebé siempre saldrá guapísimo aunque si sigues las sencillas pautas que te ofrecemos a continuación, conseguirás hacer hacer la mejor sesión de fotos a tu bebé en casa.

Hacer una sesión de fotos al bebé en casa

Si deseas que tu bebé quede espectacular en las fotos que le haces en casa bastará con elegir el momento adecuado, con buena luz y además el rincón de casa más apropiado. Pautas clave que sumadas a las que ahora te explicamos con más detalle, te permitirán hacer grandísimas fotos a tu pequeño.

Prefiere la naturalidad

Esta recomendación es perfecta cuando se trata de hacer fotos al bebé en casa. Aprovecha que va a estar a gusto y tranquilo y apuesta por la naturalidad. Será buena idea que te tomes el tiempo de observarlo, porque las mejores fotos vendrán de momentos muy fugaces que puede que no se repitan. Porque sí, cuando el bebé está en un ambiente que conoce y en el que se siente cómodo, necesariamente está más relajado.

Por ejemplo, ponlo en su alfombra de actividades con su juguete y sus peluches favoritos o también acuéstalo para que la imagen sea lo más natural posible. Podrás ponerte encima de él, o un poco a un lado dependiendo del efecto deseado.

La decoración y el fondo de tu sesión de fotos

¡No hay necesidad de imaginar cosas complicadas y una gran cantidad de detalles dignos de una sesión de Hollywood!

¿Uno de los trucos en los que no siempre pensamos y que, sin embargo, marcan la diferencia? Comienza por guardar todo lo que no sea estético alrededor del lugar donde quieres tomar la foto de tus hijos (la papelera, la pila de ropa sucia, el desorden diario, etc..).

Otro truquito que no cuesta mucho: elige una bonita tela, sábana o mantita para poner a tu pequeño si quieres un ambiente más elaborado para tus sesiones de fotos con bebé. La puesta en escena será aún más exitosa para un retrato de bebé si la tela es de un color sólido.

La luz adecuada para fotografiar a tu hijo

En este sentido debes tener en cuenta que la luz natural es siempre la más hermosa. Así que toma tus fotos a la mitad del día. Averigua cuándo la casa se ve más brillante, qué habitación tiene la mejor exposición. Por otro lado, evita la luz directa y los rayos del sol sobre el rostro, que crearán zonas de sombra no siempre muy elegantes. Además de ser desagradable para tu bebé.

Por otro lado, te recomendamos que evites encender luces/lámparas en casa cuando tome fotos de modo que tampoco tomes fotos por la noche. Para un retrato más favorecedor, no uses tampoco ni el flash del teléfono. No solo no les gusta a los bebés (¿a quién le gustan los destellos en sus ojos, eh?), sino que no necesariamente ayuda a crear imágenes hermosas.

Toma fotos cuando el bebé esté tranquilo

Para los recién nacidos, los momentos en que duermen suelen ser los más fotogénicos. Sobre todo porque generalmente se dejan manipular sin despertar. Para fotografiarlo despierto, elige un momento del día en el que tu bebé esté tranquilo: despertando de la siesta, cuando le hayas cambiado el pañal o también, cuando haya comido.

¿Qué mejor momento para elegir hacer fotos de bebés? Algunos padres dudarán entre aquel en el que la luz es más bonita, por ejemplo. Te recomendamos que antepongas las necesidades de los niños, como te dirá cualquier fotógrafo, es mucho más fácil fotografiar a un bebé tranquilo y dispuesto.

Diviértete durante la sesión de fotos

¡No estés tenso tú mismo! La idea es que los padres estén sonriendo para transmitir la misma energía a su hijo. Y luego, al fotografiar niños, es útil y práctico jugar con ellos: al crear un verdadero momento de intercambio, ¡tus fotos serán animadas y llenas de buen humor! ¡ Éxito garantizado para tu álbum de fotos en casa !

Encuentra el ángulo correcto

Estar bien equipado con equipo fotográfico y encontrar el momento adecuado y la luz perfecta: es genial. ¡Pero aún tienes que encontrar el ángulo de visión correcto para resaltar a tu bebé! Aquí hay algunos consejos de fotografía profesional que pueden guiarte:

Si está planeando una sesión de fotos de un recién nacido, puedes acostarlo suavemente sobre su espalda en su cama y una buena sábana. Todo lo que tienes que hacer es levantarte para tomar una foto general, ¡sin caerte!

suavemente sobre su espalda en su cama y una buena sábana. Todo lo que tienes que hacer es levantarte para tomar una foto general, ¡sin caerte! De lo contrario, el mejor truco es agacharte y ponerte a la altura de tu hijo para captar mejor su mirada y evitar que mire hacia arriba.

para captar mejor su mirada y evitar que mire hacia arriba. Evitemos fotografiar al bebé “por abajo” cuando está tumbado. Por más lindo que sea, cuidado con el efecto papada o la cara distorsionada.

Edita las fotos

Por último, ¿tus fotos necesitan un poco de recorte o un poco de iluminación? No te asustes, no necesitas ser un profesional de Photoshop o Lightroom. El software de edición gratuito funciona perfectamente para este tipo de modificación: Paint, Picasa o Gimp, por ejemplo. En el móvil, las aplicaciones de edición de fotos son innumerables: Vsco, Afterlight, Snapseed… Tú eliges la que más te gusta aunque todas son fáciles de usar.