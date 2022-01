Muchas veces dar medicamentos a nuestros hijos puede convertirse en una tragedia. Pero no los culpemos demasiado puede que el sabor no les guste o que incluso les de miedo. Los adultos también hacemos muecas y tratamos de tragar rápido y enjuagarnos la boca lo antes posible cuando un medicamento tiene un mal sabor. Conozcamos ahora algunas pautas y consejos para dar medicamentos a un niño que no quiere.

Cómo dar medicamentos a un niño

Hoy en día la mayoría de medicamentos infantiles suelen tener un sabor bastante agradable e incluso dulce, pero no todo es dalsy y en el caso de que tengamos que darle algo que no les gusta, nada como aplicar estos remedios que seguro que te van a ayudar. Veamos como dar medicamentos a un niño sin que haya estrés.

Utiliza una jeringa

El primer método puede parecer estúpido o para niños demasiado pequeños: estamos hablando de la jeringa, que sin embargo tiene sus propias razones y, si ayuda, no vemos por qué no se puede usar. Por supuesto, retira la aguja, luego vierte la cantidad exacta en el tubo y lo llevas a la boca de los niños. Sí, está bien, es un método infantil, pero en realidad evitas notar demasiado el sabor (ya que el líquido pasa por alto el paladar y la lengua). Y los niños suelen divertirse.

De hecho puedes aplicar una estrategia que te servirá para que luego no pongan pegas a la hora de tomarse el medicamento con la jeringa. Deja que los niños jueguen antes y después de comer: les encantará beber el agua del vaso con jeringa (claramente sin aguja) y se familiarizarán con esta herramienta que percibirán como divertida y no peligrosa.

Usa un gotero

El mismo principio se aplica al gotero : usa uno que sea lo suficientemente grande y drene el jarabe directamente en la garganta para que los niños no noten el sabor que no les gusta.

Deja que elija el sabor y cómo tomarlo

Muchas veces dar a elegir a los niños significa hacerlos sentir más “adultos”, y por lo tanto menos propensos al capricho o a la escena. Incluso en lo que se refiere al jarabe: en primer lugar, pregúntales qué sabor quieren en la farmacia (y pídale al farmacéutico una opción dulce y para bebés). Luego cuando llegue el momento de tragar la «poción repugnante» dales la opción: ¿jeringuilla o cuchara? ¿Cuentagotas o cuchara? Tendrán sentido de la responsabilidad, de la importancia, y lo más probable es que una vez elegido todo, no hagan escándalo.

El don de la palabra y de la sinceridad

Del mismo modo, muy a menudo la verdad puede ayudar, haciendo que los niños se sientan más conscientes, más considerados y más «mayores». A partir de los 5 años, su conocimiento comienza a acumularse, por lo que no tiene sentido decir que la medicina es buena cuando en realidad es repugnante. Mejor decir siempre «no está buena, pero te hará sanar y te sentirás mejor». A menudo, esto es suficiente: los niños entienden y harán lo que sea necesario para sentirse mejor acerca de cómo los hace sentir la enfermedad.

Utiliza cubitos de hielo

Si lo piensas bien , el frío anestesia. Por eso puedes probar a darle unos cubitos de hielo (a los niños mayores: es peligroso en el caso de los niños pequeños) o unos copos de hielo picado para que los chupe. De esta forma, la lengua y el paladar se volverán un poco menos sensibles, la medicina se tragará más fácilmente y, de hecho, el sabor será menor.

Recurre a los juegos

Con los más pequeños, el juego también tiene un efecto positivo. En este caso, podemos hacer que el niño juegue a que le da la medicina a sus peluches o también nosotros mismos pedirle que coja un muñeco cuando le toque tomarse el medicamento. Así, primero se lo damos a su «amigo» y luego le tocará a él. Así se familiarizarán con el gesto y probablemente se sentirán más cómodos y valientes.

Si todo esto no funciona , juega el juego del coraje : haz que beba el jarabe de una vez, luego le das una buena cucharada de miel (o una rodaja de fruta) para despertar las papilas gustativas con un sabor que le guste.