Cuando se produce el embarazo y antes de que nazca el bebé, muchos son los padres y madres que parecen tener claro que una vez nazca el niño, este dormirá siempre en su cuna. Pero luego nace el bebé y ya sea por las ganas de abrazarlo día y noche y de oler ese aroma embriagador o por el cansancio devastador después de un día de alimentaciones y pañales que te haría dormir incluso de pie, se acaba durmiendo con el recién nacido todas las noches. Por ello os hablamos ahora del colecho y de todas las ventajas y desventajas que tiene dormir con el bebé.

Colecho, pros y contras

Hasta hace poco, el colecho era impensable porque no formaba parte de nuestra mentalidad. Y todavía hay muchas parejas que piensan que los niños deberían volverse autónomos pronto. Sin embargo, hoy en día parece ser una práctica cada vez más extendida hasta el punto de las cifras sitúan que una de cada dos parejas duermen con el bebé en sus primeros (al menos tres) meses de vida. Será bueno entonces analizar las ventajas y desventajas que tiene hacer esto.

Ventajas del colecho

El colecho tiene una gran ventaja para las madres que amamantan: simplemente tendrá que destaparse los senos en cualquier momento, dejar que el bebé succione y volver a dormir tranquilamente. Con un bebé se siente el cansancio y levantarse con frecuencia por la noche no permite recuperar la energía necesaria para afrontar el día siguiente (también pensamos en las que vuelven al trabajo a los pocos meses de dar a luz).

Sin embargo, el colecho no solo es una opción cómoda para los padres, sino que algunas pruebas científicas señalan que existen importantes implicaciones para el desarrollo de los recién nacidos. De hecho, no es del todo cierto que los pequeños que duermen en la cama con papá y mamá vayan a ser inseguros cuando sean mayores o que difícilmente puedan alcanzar su independencia. Así lo afirma, por ejemplo, una investigación realizada por la Universidad Stony Brook en Nueva York que monitoreó a casi mil parejas que practicaban colecho. Una vez que crecieron, estos niños no experimentaron ninguna «incomodidad en ningún aspecto de su vida».

Las ventajas son también otras. El olor de los padres cercanos es un agente calmante muy poderoso para los recién nacidos, especialmente en las primeras semanas después del nacimiento. A menudo, de hecho, se propone que los bebés duerman en su cuna con una prenda de ropa o algo que huela a su madre, pero si se acuesta contigo, el problema está resuelto. Cuando son muy pequeños, los bebés necesitan el contacto con la madre (el llamado vínculo afectivo ), no es un capricho y ni siquiera un vicio. Realmente es una necesidad.

Peligros de dormir juntos

En cambio, veamos las desventajas de dormir juntos. La primera está relacionado con la llamada «muerte súbita». De hecho, parece que dormir con los padres puede ser una de las causas que contribuyen al SMSL (síndrome de muerte súbita del lactante). Por tanto, es importante que incluso en las cunas los bebés duerman boca abajo (factor protector), especialmente después de comer. Además, un riesgo adicional lo constituyen los padres que fuman o son obesos, la presencia de muchas almohadas y mantas pesadas en la cama o un colchón poco firme. Presta atención a todos estos aspectos si planeas dormir con tu hijo o si ya lo haces.

Si, por el contrario, piensas en el miedo a aplastar al bebé mientras duermes, debes saber que es muy difícil que esto suceda: inmediatamente después del nacimiento, el sueño se vuelve fisiológicamente más liviano y eres capaz de percibir inmediatamente cualquier ruido o movimiento en particular. Por otro lado, sin embargo, esto podría significar que, con la ansiedad del niño en la cama, tu sueño puede no ser reparador, pero este es un hecho completamente subjetivo.

Colecho e intimidad con la pareja

Y luego está la cuestión de la intimidad con la pareja. La elección de colecho debe ser necesariamente compartida, no impuesta por uno de los dos. Y debe hacerse con conciencia. Es inevitable que un niño en el medio de la pareja pueda de alguna manera reducir las oportunidades de estar juntos un rato, de intercambiar afecto, claro, pero también solo de conversar un poquito después de un día en el que nos hemos visto poco. Sin embargo, es un problema relativo que se puede resolver buscando soluciones alternativas.

Las cunas para colecho

Hoy, sin embargo, existe un interesante término medio entre dormir con el bebé y la cuna sola. Estas son las camas que tienen tres lados en lugar de cuatro y que se pueden unir a tu cama. Son cómodas porque te permiten estar muy cerca del bebé y poder amamantarlo fácilmente o consolarlo en caso de que llore. Todo esto garantiza una mayor intimidad con la pareja, más seguridad con respecto al SMSL, pero al mismo tiempo es una idea que no hace que al niño le falte el contacto y la atención que necesita.