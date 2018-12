El año que viene llegan a la cartelera grandes estrenos de cine familiar para enero 2019

En casa os encanta disfrutar de películas juntos. Y este año que está por llegar vais a tener muchas posibilidades de seguir haciéndolo. Precisamente para que os vayáis preparando y conociendo lo que está por llegar, a continuación, os vamos a dar a conocer los mejores estrenos de cine familiar para enero de 2019.

“Mi vecino Totoro”

El próximo día 4 de enero es cuando está previsto que llegue a la cartelera esta película de animación japonesa que está dirigida por Hayao Miyazaki.

Viene a narrar la historia de dos pequeñas que, mientras que su madre se recupera de una enfermedad en el hospital, se marchan a vivir al campo con su padre. Ellas son Satsuki y Mei, que disfrutarán visitando el bosque. Y es que allí se encontrarán con todo tipo de seres extraordinarios, especialmente con los espíritus del bosque.

Pronto sucederá algo inesperado y es que Mei, intentando llegar al hospital para ver a su madre, se pierde. De ahí que su hermana se vea en la necesidad de contactar con Totoro, el rey del bosque, para que le ayude a encontrarla.

“Astérix. El secreto de la poción mágica”

Uno de los personajes de ficción que más ha acompañado a generaciones y generaciones de niños, fundamentalmente a través del mundo del cómic, es Astérix. Y ahora está previsto que regrese y vuelva a dar el salto a la gran pantalla.

Esta película de dibujos animados se estrenará el 11 de enero y está dirigida por Louis Clichy y Alexandre Astier.

En esta nueva entrega que toma como punto de partida la caída del druida Panorámix. Este se rompe una pierna y esa situación le hace plantearse que necesita un “sustituto”. Sí, porque si a él le sucede algo quién se va a encargar de preparar la poción mágica emblemática de la aldea.

Por ese motivo, con ayuda de Astérix y de Obélix, iniciará un viaje por toda la Galia para poder encontrar la persona adecuada para ocupar su cargo cuando él ya no pueda asumirlo. Y la decisión no es fácil porque de ese individuo dependerá el futuro de la aldea.

“Uno más de la familia”

El 18 de enero será, por su parte, cuando se estrene esta otra película para la familia, que está dirigida por Charles Martin Smith y protagonizada por actores de la talla de Ashley Judd, Alexandra Shipp, West Studi y Edward James Olmos, entre otros.

En el bestseller del mismo título escrito por W. Bruce Cameron está basada esta producción que gira en torno a Bella. Esta es una perra que, después de ser separada de su dueño, afrontará un viaje épico con el claro objetivo de poder regresar a su hogar.

“La gran aventura de Los Lunnis y el libro mágico”

Si tus pequeños son unos auténticos fans de Los Lunnis, en unas semanas tenéis una cita. Y es que entre los estrenos de cine familiar para enero 2019 se encuentra este largometraje protagonizado por los mencionados personajes de gomaespuma.

Juan Pablo Buscarini es el director de este filme que cuenta con un elenco formado por figuras de la talla de Lucrecia, Carla Chiorazzo, Bruno Oro o Ramón Barea, entre otros.

Cuenta que el mundo de la fantasía se encuentra en peligro. Por eso, una niña de 8 años intentará salvarlo. Esta no es otra que Carla, una pequeña experta en leyendas y cuentos gracias a que su abuelo se los lee todas las noches.

Para conseguir salvar ese mundo, pedirá ayuda a Los Lunnis. Juntos intentarán evitar que el malvado Crudo logre su propósito de acabar con el Libro Mágico, del que es guardiana Lucrecia.

“Tabaluga”

El día 18 es cuando también se estrenará esta película de dibujos animados dirigida por Sven Unterwaldt Jr.

El protagonista no es otro que el adorable dragón Tabaluga, que tiene un serio problema: no sabe escupir fuego. No obstante, sigue empeñando en conseguirlo, por eso intenta aprender día a día. Una circunstancia hará que en su camino se cruce el siniestro Arktos que le convencerá para viajar hasta su reino y allí conocerá a Lilli, la princesa del hielo, de la que se enamorará.

¿Qué te parecen estos próximos estrenos cinematográficos que podrás disfrutar con tu familia a partir de enero de 2019?