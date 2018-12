Niño ha denunciado a Papá Noel porque no le trajo los regalos que pidió

Estos días son muchos los pequeños que se encuentran disfrutando y jugando con los presentes que les ha traído Santa Claus. No obstante, no todos los menores han quedado encantados. Buena muestra de eso es que un niño ha denunciado a Papá Noel porque no le trajo los regalos que le había pedido en su carta.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los detalles al respecto.

¿Dónde se ha producido?

En Alemania es donde ha tenido lugar esta historia que ahora se ha hecho viral. Más en concreto ha tomado como escenario la localidad de Zetel, que es donde reside el pequeño que se ha convertido en noticia.

El protagonista

Sin lugar a dudas, la figura central de esta historia es un niño alemán de 9 años que no ha dudado en recurrir a la policía para presentar una denuncia contra el querido Papá Noel.

El origen de los hechos

Estos días de atrás es cuando tiene lugar el punto de partida de esta historia. Todo da comienzo cuando el menor decide escribir la carta a Santa Claus. En ella le expone detalladamente todos los regalos que desea recibir en estas fiestas.

Luego envía la misiva y en Nochebuena se marcha pronto a dormir esperando que al levantarse pueda encontrar junto al árbol todos los presentes que ha pedido.

Llegó la mañana y el menor salió corriendo de la cama para dirigirse a ver los regalos que Papá Noel le había traído. Y en ese momento llegó su desilusión porque comprobó que no le había dejado nada de lo que quería.

Niño ha denunciado a Papá Noel

Realmente enfadado es como se encontraba el pequeño por lo que había hecho Santa Claus con él. Por ese motivo, no dudó en tener claro que debía tomar medidas al respecto. Por eso, procedió a coger el teléfono de la casa y así realizar una llamada a la policía local de su ciudad.

Así, expuso que quería denunciar a Papá Noel porque no había tenido en cuenta en ningún momento las peticiones que le había hecho.

La intervención de la policía

Teniendo en cuenta que esa jornada contaban con poco trabajo y despertados por la curiosidad de la llamada del menor, varios agentes se personaron en la casa de la familia de este. Allí se toparon con que el niño estaba realmente enfadado y se dirigió a ellos para volver a exponer lo que había hecho aquel personaje navideño.

Es más, no dudó en mostrarles la carta que le había escrito a Papá Noel para que vieran con sus propios ojos que no le había traído ninguno de los regalos que él había pedido.

Los policías, en pro de conseguir que el pequeño se diera por escuchado y atendido, recabaron la carta como prueba y procedieron a seguir, en cierta medida, el protocolo que tienen cuando existe una denuncia. Por eso, le tomaron declaración y también a posibles testigos que podían haber visto lo sucedido, como serían los padres del menor.

Una explicación a lo sucedido

Además de todo lo expuesto, los agentes que allí se encontraban decidieron hablar con los progenitores del niño para que, entre otras cosas, procedieran a interceder por Santa Claus y así conseguir que el enojo de su hijo desapareciera por completo.

Y así lo hicieron. Los padres se sentaron a hablar con su pequeño y le manifestaron que tendría que perdonar a Papá Noel. Y es que con la cantidad de trabajo que tiene esa noche, posiblemente se habría equivocado y le habría dejado los regalos de otro niño a él y viceversa.

Una explicación esa que, en cierta medida, fue comprendida y aceptada por el menor. Eso sí, el año que viene por estas fechas, Santa Claus tendrá que poner más cuidado a la hora de dejarle los regalos a este pequeño alemán. Y es que, como ahora ha quedado claro, es de armas tomar y está dispuesto a reivindicar lo que le pertenece. Por eso, deberá leer muy bien lo que le pide en la carta porque sino tendrá que afrontar sus consecuencias.

¿Qué te parece este caso? ¿Qué hubieras hecho si tu hijo hubiera actuado de igual manera ante el despiste de ese bonachón anciano vestido de rojo?