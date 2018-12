Fundamental es saber qué dieta llevar si se da el pecho en Navidad en pro del bebé

Ya podemos decir que estamos en plenas fiestas navideñas y eso va a hacer, entre otras muchas cosas, que tengamos una larga lista de cenas y comidas con familiares o con amigos. Todos debemos cuidar ese aspecto, para no cometer excesos, pero, fundamentalmente, las mujeres que están poniendo en práctica la lactancia. Por ese motivo, para poder ayudarles, a continuación, vamos a dar a conocer qué se puede comer y beber si se da el pecho en Navidad.

Toma nota:

¿Hay alimentos prohibidos?

Un elevado porcentaje de las madres lactantes cree que hay alimentos que no deben tomar porque los mismos pueden alterar de forma contundente el sabor de la leche. De ahí que sus bebés puedan manifestar rechazo a tomar la misma.

No obstante, los expertos en nutrición y pediatras vienen a dejar constancia que esa creencia es un mito en realidad. Determinan que todos los productos que ingiere la madre pueden alterar el sabor de la leche. Precisamente por ese motivo vienen a indicar que no existe ningún tipo de alimento prohibido por ese motivo. La mujer podrá tomar los que consideren oportunos durante estas fiestas navideñas.

Es más, se establece que el hecho de que pueda ver alterado el bebé el sabor de la leche, le puede hacer que luego le resulte más fácil el poder comenzar la alimentación complementaria.

Cuidado con la bollería y los precocinados

Aunque no existan alimentos prohibidos para las lactantes, eso no significa que no deban poner especial interés en cuidar su dieta en estas fiestas. Así, se recomienda que lleven a cabo una sana, completa y equilibrada donde, en la medida de lo posible, eviten los productos que contienen elevados niveles de ácidos grasos trans. ¿Por qué? Porque esas grasas son perjudiciales para el organismo y pasan directamente a la leche.

En concreto, los alimentos que se consideran que tienen más cantidades de esas sustancias son la bollería en general y los precocinados, como las croquetas o las empanadillas así como las pizzas y los canelones, por ejemplo. De la misma manera, en esta lista se incluyen snacks como las palomitas, la margarina o las patatas fritas.

Evitar el alcohol

En cuanto a lo que son bebidas hay que tener en cuenta que la principal norma es que no se aconseja que la mujer que da el pecho en Navidad tome cualquiera que cuente con alcohol. Es cierto que si en el embarazo está totalmente prohibido que tome bebidas alcohólicas, no es así durante la lactancia. Podría tomar una cerveza o una copa de vino, pero lo recomendable es que no lo haga en pro de su salud, fundamentalmente, y también de la del bebé. Y es que hay que tener en cuenta que no se tiene la certeza de qué cantidad de alcohol pasa al pequeño a través de la leche materna.

Ojo con los refrescos y el café

De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco que es necesario que en estas fiestas navideñas, la mujer que amamanta a su hijo evite tomar café. ¿Por qué? Porque la cafeína puede alterarla a ella, pero también al pequeño. Eso sí, se establece que una taza de café al día se puede tomar sin problemas.

En cuanto a los refrescos, los puede ingerir pero es recomendable que no se exceda con los mismos porque no son bebidas nada saludables, todo lo contrario, realizan una gran aportación de azúcares.

Por todo lo expuesto, lo recomendable es que la mamá apueste por beber agua e incluso zumos naturales.

Tener en cuenta las alergias del bebé

Otra recomendación fundamental a tener en cuenta sobre qué se puede comer y beber cuando se está dando el pecho en Navidad es que la mujer debe poner especial cuidado a las alergias de su bebé. En concreto, si es consciente de que su pequeño tiene alergia o intolerancia a un alimento en concreto, es fundamental que en estas fiestas evite comerlo porque eso podría provocar reacciones en el pequeño.

Es más, tanto si realiza comidas o cenas en restaurantes o en casa de algún familiar o amigo es importante que indique que no puede tomar el producto en cuestión al que su niño tiene alergia. Es la manera de evitar consecuencias negativas para ese menor.