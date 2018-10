Dafne Fernández desesperada por los llantos de su bebé en el coche

Hace ahora dos meses justos, se convertía en mamá por primera vez la actriz española Dafne Fernández. Tenía a su hijo, Jon, que es fruto de su matrimonio con el fotógrafo, Mario Chavarría. Un pequeño ese que se ha convertido en su alegría, pero que también está haciendo que la intérprete de la película “Perfectos desconocidos” esté viviendo momentos que consiguen que no sepa cómo actuar y que le llevan a estar perdida porque no logra encontrarles una solución.

Así, por ejemplo, estos días, mediante su perfil en la red social Instagram, ha dado a conocer que se encuentra desesperada por los llantos de su bebé cada vez que van en el coche. Sigue leyendo y descubre todos los datos al respecto.

Dafne Fernández comparte su desesperación

Hace unas horas es cuando la joven actriz no ha dudado en compartir la situación que está viviendo con sus fans en la mencionada red social. Así, mediante la opción stories ha apostado por escribir el siguiente mensaje: “¿Algún consejo para que los bebés dejen de llorar en el coche, para que les guste viajar? Estoy cogiendo trauma al momento coche por esto”.

Las soluciones que le han dado sus seguidores

Nada más publicar la situación que está viviendo con su pequeño Jon, son muchos los seguidores de la primeriza mamá que no han dudado en darle distintas soluciones para lograr que el bebé no llore cuando esté dentro del vehículo. Así, le han propuesto alternativas tales como las siguientes:

Ir cantándole.

Poner música relajante o bien música específica para bebés .

Hacer uso de un sonajero para atraer su atención.

Cogerle la manita para que pueda tranquilizarse.

Ponerle una mantita por encima de su cuerpo con el olor de su madre.

Darle el pecho antes de subir al coche.

Varias opciones que a muchas madres les funcionan pero que, según ella misma ha dado a conocer, a Dafne no. Las ha probado todas, pero sigue sin conseguir que Jon no llore cuando van en el coche. Habrá que esperar para descubrir si la mamá logra dar con una alternativa que sí permita que el pequeño se calme cuando viaja en el automóvil.

Advierte de los peligros del uso de la tablet en el coche

Además de las ya mencionadas, hay otra solución que le han propuesto a la actriz. Sí, le han recomendado que no dude en hacer uso de la tablet para ponerle dibujos animados y que así vaya tan concentrado en esos que se olvide del llanto.

No obstante, la primeriza no ha dudado en dejar un mensaje claro sobre esa alternativa: “Muchos me decís que le ponga la tablet con dibujos. A Jon imposible porque es muy bebé, pero, por favor, tened cuidado porque si la tablet no va fijada al asiento y hay un frenazo esa se convierte en un ladrillo muy pesado y es muy PELIGROSO!!”.

Una recomendación esa que posiblemente Dafne haya aprendido a raíz de que recientemente, concretamente a finales de septiembre, se diera a conocer el caso de una niña de 3 años que había fallecido en Pontevedra precisamente durante un trayecto en coche y debido al citado dispositivo móvil. Y es que el vehículo en el que viajaba junto a su madre chocó con un autobús escolar y en el impacto la tableta que llevaba la menor en la mano le golpeó fuertemente la cabeza provocándole lesiones que no pudo superar.

Dafne Fernández y su rol de madre

Además de dar a conocer el problema que tiene con su hijo cuando viajan en coche, la actriz no ha dudado en compartir con sus seguidores lo que le cuesta que se duerma. Eso sí, para esta situación ha encontrado una solución. ¿Cuál? Colocarlo en el portabebés y pasear con él. Al parecer, el pequeño está tan a gusto en esa posición y en contacto con su madre que consigue relajarse tanto que acaba durmiéndose.

Es más, el citado dispositivo se ve que le encanta a Jon y es que Dafne Fernández ya ha colgado en su perfil de Instagram más imágenes donde se la ve a ella y a su marido llevando a su hijo en aquel.