Los alimentos integrales en la dieta infantil

Sin lugar a dudas, una de las cosas que más preocupa a los padres respecto a sus hijos es la dieta infantil. De ahí que deban apostar porque sea sana, completa y equilibrada. No obstante, a la hora de configurarla pueden surgirles dudas respecto a aspectos como si es recomendable o no incluir los alimentos integrales en la misma. Sí, los que tienen la particularidad de que son enteros y no están procesados.

Si tú también quieres una respuesta a esa cuestión, sigue leyendo. A continuación, te vamos a dar a conocer los aspectos más relevantes al respecto:

¿Pueden tomarlos o no?

Lo que debes tener muy claro es que los alimentos integrales sí pueden tener cabida en la dieta de los niños. Eso sí, hay que partir de las siguientes ideas al respecto:

No son recomendables para los pequeños de menos de 1 año de edad .

. Tampoco deben ser incluidos en la alimentación de pequeños que presenten problemas de estómago habituales.

Es importante que se incorporen de manera progresiva y en poca cantidad . Y es que esta es la manera de ver si el organismo del menor en cuestión los tolera o no. Claro, porque sucede que hay niños que, por distintas circunstancias, no aceptan bien ese tipo de productos. De ahí que puedan tener que hacerle frente a situaciones tales como diarreas. Por eso, si se observa que sufren esas u otros síntomas (flatulencias, dolor abdominal…) hay que dejar de darles alimentos integrales.

Existe un "truco" para saber la cantidad de alimentos integrales que un pequeño puede tomar al día. Consiste en sumar a la edad que tiene un total de 5 gramos. Así, si tiene 5 años, deberá sumar a esta 5 más, lo que daría como resultado un total de 10 gramos diarios de ese tipo de producto.

Beneficios de los alimentos integrales para los niños

Una vez que te hemos dado la información expuesta, llega el momento de que descubras cuáles son los principales beneficios de que los más pequeños tomen alimentos integrales. Nos estamos refiriendo a ventajas tales como las siguientes:

Les aportan unas importantes cantidades de fibra por lo que, entre otras cosas, contarán con un buen tránsito intestinal. De ahí que se evite el que puedan sufrir problemas de estreñimiento, por ejemplo.

Ayudan a reducir los riesgos de sufrir enfermedades de tipo cardiovascular .

. Ofrecen importantes niveles de energía.

Tienen menos calorías , por lo que lograrán ayudarles a tener un peso controlado sin problemas de obesidad.

Aportan importantes cantidades de vitamina E , que resulta ser antioxidante.

Disminuyen los riesgos de sufrir diabetes.

Más datos de interés

Aunque los que te hemos dado son los aspectos más importantes acerca de la presencia de los alimentos integrales en la dieta infantil, no hay que pasar por alto otros datos que también se consideran relevantes. Nos estamos refiriendo a algunos tales como los siguientes:

Lo recomendable es, antes de comenzar a incluir productos de ese tipo en la dieta del menor, pedirle consejo al pediatra . Y es que este pueda dar pautas sobre si es el momento adecuado o no para hacerlo así como los alimentos más adecuados para el pequeño.

. Y es que este pueda dar pautas sobre si es el momento adecuado o no para hacerlo así como los alimentos más adecuados para el pequeño. Para certificar que cuando se compra se está adquiriendo un alimento integral debe incluir claramente ese adjetivo. Tampoco hay que confundirlo con los productos light, son cosas diferentes.

Se considera que darles estos alimentos a los más pequeños es una manera también de conseguir que sus organismos funcionen como es debido y que se desarrollen de la forma correcta.

Las papillas de cereales integrales son uno de los primeros productos de ese tipo adecuados para los niños.

También aportan vitamina B y grasa poliinsaturada.

Ten en cuenta todas estas recomendaciones y consigue que tus hijos puedan llevar adelante una dieta sana, completa y equilibrada en la que los alimentos integrales consigan tener una presencia notable y beneficiosa.