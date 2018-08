Pilar Rubio es criticada por unas imágenes en las que aparece con su bebé

Que las redes sociales se han convertido en un constante foro de polémica y de discusión es algo innegable. Y buena muestra de eso es que, por ejemplo, muchas son las críticas constantes que reciben muchas celebrities en cuanto a lo que es su rol de padres o madres. La última en recibir los ataques de los internautas ha sido la presentadora Pilar Rubio a partir de unas imágenes que ha compartido con su bebé.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los detalles al respecto.

La publicación

La que fuera presentadora de programas como “Operación Triunfo” o “¡Más que baile!” hace uso habitualmente de las redes sociales para compartir sus seguidores su día a día. Precisamente este verano ha mostrado las vacaciones con su chico, el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, e incluso planes que han hecho en familia como acudir a un autocine.

Precisamente uno de los momentos que ha querido mostrar ha sido el que le ha granjeado una enorme polémica. En concreto, hace unas horas decidió subir un vídeo a su perfil en Instagram dentro de la piscina y con su tercer hijo, Alejandro, que nació el pasado mes de marzo. Unas imágenes que acompañó del siguiente mensaje:

“Antes de sus primeras inmersiones, cuento hasta tres y le soplo un poco en la cara. Aunque, si nunca habéis realizado esta técnica, os recomiendo que la hagáis bajo supervisión de un profesional”.

Y es que, tal y como se explica, lo que se ve en el vídeo es como Pilar Rubio mete a su bebé debajo del agua. Algo que ha causado gran polémica.

Comentarios en contra

La publicación que nos ocupa no solo ha conseguido más de 560.000 reproducciones sino también más de 1.000 comentarios. Una cifra esta última que viene a reflejar perfectamente la controversia que han conseguido esas imágenes. Y es que son muchas las personas que no están de acuerdo con el hecho de que Rubio meta a su bebé tan pequeño bajo el agua.

En concreto, se trata de internautas que le han dejado mensajes como los siguientes:

“La piscina es el mayor foco de infección de mierda, virus y bacterias…sea de tu casa, pública o privada. A no ser que sea de agua de mar. Médicos contrarios a estas prácticas”.

"Me parece fatal. ¿Tú le has preguntado al niño si tiene ganas de zambullirse?"

“Pobrecito! Eso tenían que haber hecho contigo”.

“La técnica está bien pero claro lo mejor es en el mar. No en una piscina llena de cloro o bacterias. Yo con mis tres hijos lo hice, pero no en una piscina hija”.

“Muchos de los problemas auditivos que manifiestan los bebés vienen precisamente por sumergirlos en el agua a edades tan tempranas”.

Internautas a favor de Pilar Rubio

De la misma manera, igual que hay quienes no han dudado en dejarle comentarios negativos criticando la inmersión que Pilar Rubio realiza a su hijo en una piscina, también hay quienes la han defendido de forma contundente. Buena muestra de eso son algunos como los siguientes:

“Es súper normal. Así aprenden a defenderse en el agua , a nadar”. “Hacía lo mismo con mis hijos desde que tenían 3 meses. Hoy tienen 19 y 17 años. Son socorristas y no tienen ningún trauma”. “Qué maravilla que se les enseñe a nadar y bucear desde pequeños”. “Así se lo hacía a mi hija cuando era un bebé y ahora con tres años todavía se lo hago y cuando sale del agua sale riendo y diciendo que es una campeona. De esta manera no le toma miedo al agua”. “Si les soplas antes su mecanismo de defensa les cierra las vías respiratorias, cierra la glotis, así no hay peligro de que trague agua, pero hay que tener en cuenta que a medida que crecen esa técnica ya no funciona”.



Aunque pueda resultar molesta y aunque ella no quiera despertar situaciones como la vivida, lo cierto es que la presentadora no es la primera vez que se topa con críticas en las redes sociales. Así, ha sido “atacada” por el ejercicio físico que ha hecho durante el embarazo. Es más, incluso esos espacios se han convertido en el espacio para que una mujer llegara a acusar a la presentadora de no ser la madre de sus hijos.