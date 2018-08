Blanca Suárez. Surgen numerosos rumores de embarazo

Muchas son las celebrities que se encuentran ahora esperando un hijo, como sería el caso de Dafne Fernández o de Elena Furiase, entre otras. No obstante, a esa lista podría estar ya añadida otra famosa más, a tenor de los fuertes rumores de embarazo que han surgido en estas horas. Nos estamos refiriendo a la actriz madrileña Blanca Suárez, de 29 años. Y es que una de sus publicaciones en redes sociales ha levantado las sospechas de que podría estar esperando un hijo junto a su actual pareja, el también actor Mario Casas, de 32 años.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos al respecto.

La publicación original que ha generado los rumores

La actriz, que ahora se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos profesionales gracias al éxito de la serie que protagoniza y que responde al nombre de “Las chicas del cable”, hace uso muy frecuente de las redes sociales. Precisamente una de las publicaciones es la que ha propiciado que aumenten de forma considerable lo que son las especulaciones sobre un posible embarazo.

En concreto, lo que hizo fue colgar una imagen en su perfil de Instagram en la que aparecía ella con un vestido de escote en pico. El plano quedaba por el pecho y la intérprete acompañaba esa instantánea de este sencillo mensaje: “soy un doriyaki relleno”.

Esas palabras hicieron que sus seguidores y la prensa del corazón rápidamente pensaran que ese relleno del que hablaba era una manera de decir que se encontraba esperando un hijo. Buena muestra de eso es que le dejaron comentarios como estos:

“¿Estás embarazada?”.

“Enhorabuena. Mucha salud a tus futuros bebés”.

“Felicidades”.

“Estás embarazada. Felicitaciones”.

Otra nueva publicación habla de que Blanca Suárez espera gemelos

Precisamente si la anterior publicación de la actriz, conocida por sus papeles en series como “El barco” o por películas como “El bar”, levantó rumores de embarazo, mucho más aún otra que llevó a cabo poco después de la anterior. En concreto, hizo uso de la opción “Stories” de Instagram para sufrir una fotografía con el mismo vestido de la primera instantánea que acompañaba del siguiente mensaje: “Mis tres corazones laten fuerte”.

De ahí que rápidamente medios de comunicación y seguidores de la actriz comenzaran a especular con el hecho de que no solo estaba embarazada sino que, además, estaba esperando gemelos. Así, esa foto recibió mensajes tales como estos:

“Enhorabuena, te lo mereces. Todos vais a ser muy felices. Me alegro por ti”.

“A lo mejor solo trae uno: su corazón 1, el del baby 2 y el de su playboy 3”.

“Si eres un dorayaki relleno y tus tres corazones laten fuerte…¡estás embarazada de gemelos!”.

No obstante, eso sí, hay algunos fans que consideran que todo ha sido una mala interpretación de sus palabras. Así, están los seguidores que creen que esa última frase de los corazones se refería al colgante de corazón que posee, al que tiene tatuado como su chico y al propio.

Formaría una familia con Mario Casas

Sea como sea, por el momento, ni la actriz ni su chico han confirmado ni han desmentido ningún tipo de información al respecto. Por tanto, habrá que esperar para ver si esos rumores de embarazo son ciertos y se encuentran esperando uno o dos bebés.

De ser verdad esa gestación, Blanca y Mario formarían una familia y vendrían a consolidar su relación de pareja. Una relación esta que comenzó a principios de este año 2018 y que les ha llevado a aparecer juntos de vacaciones en Santorini o en Cádiz e incluso cenando en plan romántico en distintas ciudades de nuestro país.

Eso sí, no hay que olvidar que los actores se conocían ya desde el año 2011 y que han trabajado juntos tanto en series de televisión (“El barco”) como en películas (“Carne de neón” y “El Bar”). Lo suyo es por el momento un amor sólido y duradero, quizás el que no han encontrado en sus anteriores parejas. Blanca tiene entre sus ex más conocidos a Miguel Ángel Silvestre, a Dani Martín y a Joel Bosqued. Mario, por su parte, ha tenido relaciones serias con María Valverde o Berta Vázquez, por ejemplo.