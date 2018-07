Adriana Abenia muestra la realidad del postparto enseñando su tripa

Muchas mujeres de a pie se quejan de que algunas celebrities que se convierten en mamás no cuentan realmente cómo es ser madre o cómo transcurre la recuperación después de dar a luz. Sin embargo, en ese grupo de famosas no van a incluir a la presentadora zaragozana Adriana Abenia, de 34 años, que estos pasados días tenía a su primera hija: Luna.

Sí, porque esta no ha dudado en mostrar la realidad de las semanas siguientes al parto. Lo ha hecho enseñando en redes sociales la tripa que tiene tras el alumbramiento.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos al respecto.

El mensaje de Adriana Abenia mostrando su postparto

Durante todo el embarazo, la que fuera reportera de “Sálvame” no dudó en proceder a mostrar los avances del mismo mediante numerosas fotos. Con estas no solo compartió con sus seguidores sus momentos más felices, como las ecografías, sino también la otra cara, la menos agradable. En concreto, no dudó en subir imágenes en las que, por ejemplo, aparecía inyectándose heparina.

Precisamente porque siempre ha querido contar la realidad de su gestación, ahora ha hecho lo propio con el postparto. Así, no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram una imagen en bikini con la que viene a mostrar aún su prominente tripa. Instantánea que ha acompañado del siguiente mensaje:

“Han pasado 12 días desde que Luna aterrizó en nuestras vidas y, aunque ya he recuperado mi peso, tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de súper mamá.

Estoy orgullosa y muy feliz de haber dado cobijo allí dentro a mini Abenia y no entiendo esta absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz. Así que aquí va esta foto, para que veamos que lo imperfecto también puede ser maravilloso”.

Numerosos mensajes de felicitación por su iniciativa

En unas horas, esta publicación de la presentadora ha conseguido reunir más de 31.000 “me gusta”. Y no solo eso, también ha logrado obtener más de 920 mensajes. La mayoría de estos son de seguidores que no han dudado en felicitarla por mostrar la realidad del parto tal y como es. Buen ejemplo de esos son comentarios como los siguientes:

“Felicidades, aunque creo que las mujeres que trabajáis de cara al público os presionáis a vosotras mismas. Me alegra que no sea tu caso y dejes que todo fluya con normalidad, al igual que todo fluyó hasta que Luna quiso venir…Felicidades, estás guapísima y la belleza de esa felicidad es la vida misma!!!”.

“Me encantas, naturalidad es lo que necesitamos”.

“Gracias por enseñar que lo maravilloso deja alguna huella y que no debe avergonzar sino llenar de orgullo a la portadora de esas señales. Enhorabuena por tu maternidad y gracias de nuevo”.

“Ya era hora de que alguien enseñara la realidad. Estás guapísima”.

“Eres la única que habla del tema y sales en la foto como todas las mujeres con barriga…ole tú!”.

No solo de fans y seguidores ha obtenido mensajes Adriana. Así, su publicación ha reunido también los comentarios de compañeros y amigos famosos como los siguientes:

El escritor y periodista Máxim Huerta , ex Ministro de Cultura también, le ha escrito estas palabras: “Pues no te presiones. A tu ritmo. Besazo”.

, ex Ministro de Cultura también, le ha escrito estas palabras: “Pues no te presiones. A tu ritmo. Besazo”. De la misma manera, la cantante Chenoa le ha dicho “Ole TÚ @adrianaabenia”.

Críticas

No obstante, como suele pasar, también ha obtenido críticas. En concreto, nos estamos refiriendo a mensajes que consideran que su publicación es contradictoria pues reconoce que en solo doce días ha recuperado su peso. En concreto, nos estamos refiriendo a comentarios como estos: