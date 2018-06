Chatterbaby, la app para que los padres sordos sepan el porqué sus bebés están llorando

La tecnología forma parte indisoluble de nuestra vida y en muchos casos consigue facilitarnos enormemente el día a día, ya sea a nivel profesional o personal. Buena muestra de esto es la app que ahora se ha dado a conocer y que es de utilidad para los padres sordos. Nos estamos refiriendo a Chatterbaby, que les va a ayudar a saber que sus bebés están llorando y el porqué.

Sigue leyendo y podrás conocer más datos sobre la mencionada aplicación.

Los creadores de la aplicación

Ariana Anderson, profesora asistente de Psiquiatría y Ciencias Bioconductuales de la Facultad de Medicina de la Universidad de California (UCLA), es la inventora de esta app que ahora nos ocupa. Se trata de una mujer que es madre de cuatro hijos y que con el tercero se dio cuenta que sus pequeños habían llorado de idéntica manera. Por eso, pensó que sería de gran ayuda para todos los padres tener la mayor información posible de esos llantos. Así le dio forma a Chatterbaby.

¿Qué es Chatterbaby?

Como hemos mencionado, la aplicación que nos ocupa sirve para conocer no solo que el bebé está llorando sino también la causa de esa situación. Y eso es gracias a que posee una base de datos compuesta por más de 2.000 llantos infantiles así como un sistema de algoritmos e incluso tecnología de tipo inteligencia artificial.

Gracias a todo eso los progenitores podrán tener claro el porqué lloran sus hijos. Sí, porque la app clasifica esos llantos en tres categorías diferentes como son hambre, irritabilidad y dolor.

Su funcionamiento es muy sencillo: con el smartphone el adulto captura el llanto de su bebé, teniendo de fondo el menor ruido posible, y la aplicación analiza el mismo para finalmente dar un resultado. Este no será otro que el motivo de su lamento.

¿Para quién es de ayuda?

Tal y como hemos expuesto en el titular del artículo, esta novedad tecnológica va a ser de gran ayuda para los padres sordos o con problemas de audición. Y es que gracias a la misma van a saber cuándo están llorando sus bebés, si no los tienen al lado, y también el porqué.

Pero no solo eso. Además se considera que Chatterbaby puede ser especialmente útil para los primerizos que aún no son capaces de identificar con claridad la causa por las que sus pequeños no dejan de llorar.

No obstante, aún hay más. Sí, porque desde la Universidad de California se ha venido a destacar que esta app también podría ser una herramienta muy útil a la hora de poder diagnosticar el autismo en su fase más temprana. ¿Cómo es esto posible? Según Anderson, detectando a través de la misma una serie de patrones realmente inusuales con respecto al llanto.

Otros datos de interés

Aunque ya te hemos dado a conocer los principales aspectos de esta aplicación que está comenzando a popularizarse por todo el mundo, hay otros datos que te pueden resultar interesantes, de igual modo. Nos estamos refiriendo a algunos tales como estos:

En su página oficinal, Chatterbaby.org, viene a establecer que comparando los llantos de cualquier bebé con los datos almacenados en su registro es capaz de indicar con más del 90 % de precisión el porqué está llorando. Es más, se hace hincapié en que puede indicar de forma correcta el 90 % de los llantos que son fruto del dolor que tiene el pequeño en cuestión. Los padres que utilicen la app y que deseen contribuir a mejorar la misma pueden proceder a enviar una muestra de audio o de vídeo con el lloro de sus hijos. Esto lo podrán hacer a través de un apartado que responde al nombre de “ Formulario de donación ”. La aplicación es gratuita y se puede utilizar tanto con smartphones dotados con el sistema operativo Android como con los que poseen iOS. De ahí que esté disponible en Google Play y en la App Store. Más de 5.000 descargas en Google Play son las que tiene ya esta aplicación, que fue puesta recientemente en disposición de los usuarios. En concreto, el pasado 4 de mayo.



¿Qué te parece esta propuesta? ¿Consideras que te puede ser de gran ayuda para hacerle frente al cuidado de tu bebé de la mejor manera posible?