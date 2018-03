¿Cómo elegir obras de teatro para los niños?

Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y por eso es precisamente una estupenda excusa para que te animes a acudir a una representación con tus hijos. En la cartelera encontrarás una gran variedad de obras de teatro para los niños, por lo que resulta muy complicado elegir una. No obstante, ahora te vamos a dar una serie de pautas o claves para saber en qué aspectos fijarte para poder seleccionar la adecuada.

¿Preparado para tomar nota?:

La edad de tus hijos

Sin lugar a dudas, uno de los principales aspectos en los que debes poner tu atención es en la edad que tienen tus pequeños. Y es que esa determinará a las obras teatrales a los que podréis acudir. Así, tendréis que mirar la cartelera y ver cada representación a qué público infantil va dirigido. Cada compañía establece ese criterio en base a los temas que se aborden, a la representación en sí, a la dificultad del argumento…

La duración del espectáculo

De la misma manera, es fundamental que también pongas mucho cuidado en lo que es la duración del espectáculo. Este aspecto es muy importante porque es la manera de poder garantizar que tus niños no van a perder la concentración ni la atención durante la obra. Así, hay que tener en consideración que los niños menores de 5 años no deben asistir a ninguna representación que dure más de media hora, porque pasado ese tiempo se aburrirán.

Los temas que les gusten

Por supuesto, tanto si no les has llevado nunca al teatro como si lo has hecho en alguna ocasión, es fundamental que para poder conseguir que se aficionen a este arte debes apostar por elegirles obras sobre temas que les gusten.

Esa es la manera de que les encante ir al teatro, de que durante la representación estén atentos, de que disfruten cada vez que les lleves a ver una obra y de que, desde la tierna infancia, adquieran ese hábito cultural tan enriquecedor.

Atractivos como la música

A la hora de poder elegir una obra de la cartelera para poder disfrutar en familia es esencial que también te fijes en atractivos concretos de la misma. Nos estamos refiriendo a que, además de lo que es el teatro en sí, también se sustente en música, en títeres o en danza. Y es que todo ese conjunto de elementos va a contribuir a que acaparen la atención de tus pequeños o a que se lo pasen en grande.

Opiniones de otros espectadores

Por supuesto, otro aspecto a tener en consideración a la hora de poder encontrar la obra de teatro perfecto para llevar a tus hijos son las opiniones de los espectadores que ya la hayan visto. Está claro que cada persona tiene unos gustos y valora unas cosas u otras, no obstante, nunca está de más escuchar los comentarios del público para saber qué es lo que puede ofrecer y qué se puede esperar.

Otras recomendaciones para elegir obras de teatro para los niños

Además de todo lo expuesto hasta el momento, hay otra serie de consejos que debes tener en cuenta a la hora de elegir una obra de teatro:

Infórmate bien de los argumentos y apuesta por obras que cuenten con un mensaje . Es decir, decántate por las que transmitan valores y enseñanzas . Así, por ejemplo, puedes encontrarte representaciones que abogan por la tolerancia, el respeto, la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente…

. Es decir, decántate por las que . Así, por ejemplo, puedes encontrarte representaciones que abogan por la tolerancia, el respeto, la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente… Por supuesto, también tendrás que tener en consideración el coste de las entradas para que pueda ajustarse a tu bolsillo. Y es que, al fin y al cabo, si sois muchos de familia y no tenéis una economía muy boyante tampoco se trata de ponerla en un trance más complicado.

A grandes rasgos estos son los aspectos más importantes en los que fijarte para poder elegir la obra de teatro adecuada para poder disfrutarla en familia. Basándote en esos conseguirás dar con la acertada y lograr que tus hijos desde temprana edad adquieran una pasión y una afición por ese arte que resulta tan enriquecedor cultural y personalmente.

