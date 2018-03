El aro de fuego en la vagina. ¿Qué es?

Cuando una mujer está embarazada, no duda en proceder a obtener toda la información posible tanto sobre la gestación como sobre el momento del parto. Y precisamente entre los datos que recibirá podrá descubrir lo que se da en llamar aro de fuego en la vagina.

¿No sabes qué es? Sigue leyendo y lo descubrirás.

¿Qué es el aro de fuego en la vagina?

Este término puede sonar realmente extraño, pero existe. Básicamente podemos decir que bajo la denominación de aro de fuego se encuentra un momento que es crucial durante el parto. En concreto, hace referencia a ese instante que tiene lugar durante la coronación, que es cuando el bebé está a punto de salir al exterior. Y es que entonces, cuando el periné se encuentra expandido al máximo, las mujeres sienten una sensación de quemazón, de ardor, en toda esa zona. De ahí el nombre de aro de fuego.

Ese “ardor” no debe asustar a las mujeres pues lo único que les está indicando su cuerpo es que el pequeño va a nacer ya.

¿Qué hacer cuando se siente?

Cuando la fémina que está de parto experimenta esa sensación de quemazón, debe seguir las indicaciones del profesional médico que esté al frente del alumbramiento. Y lo que este les dirá es que no debe pujar, ya que si lo hace corre el riesgo de sufrir un desgarro debido a que el citado perineo está extendido al máximo.

En muchos casos, el bebé nace y a la mamá se le retira esa sensación de ardor. No obstante, en otros lo que tiene lugar es que el citado sanitario se ve en la necesidad de tomar medidas porque considera que el pequeño no tiene espacio suficiente para poder nacer. ¿Qué hace? Básicamente realizarle en la zona citada una pequeña incisión a la mujer, lo que se conoce como episiotomía. De esta manera, el niño viene al mundo sin complicaciones.

¿Todas las mujeres lo experimentan?

Posiblemente te estés preguntando si todas las mujeres experimentan ese citado de aro de fuego. Y la respuesta es muy clara: no. Las féminas que se las somete a una cesárea indudablemente no lo tienen y tampoco las que tienen un bebé cuya cabeza es más pequeña que la extensión del perineo, de ahí que nace sin que esa área corporal llegue a su máxima amplitud y, por tanto, la sensación de ardor no aparece.

De la misma manera, parece indicarse que tampoco lo notan las féminas que durante la gestación han apostado por el llamado masaje perineal. Este, que se lo puede hacer la embarazada por sí sola o bien su pareja, consiste en introducir los dedos en la vagina y presionar en el perineo. De esta manera, lo que se logrará es favorecer la zona para evitar que en el momento del parto se produzca un desgarro. Es más, también se aconseja que es una acción estupenda para poder evitar los riesgos de que sea necesaria una episiotomía.

Otras recomendaciones en pro del parto

Además de tener información acerca de cómo es un parto y de que la mujer puede sentir el aro de fuego, también es necesario conocer otras medidas y consejos para poder facilitar ese momento. Nos estamos refiriendo a acciones que ayudarán ante todo a que el alumbramiento sea lo más fácil posible y lo menos doloroso posible: