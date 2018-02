San Valentín 2018 para niños: ¿tu hijo está enamorado?

La celebración de San Valentín es ya inminente. Por eso, te encuentras preparando algo especial para festejarlo con tu pareja o bien con la familia. Sí, porque tienes niños y quieres que ellos también participen de ese día tan especial. De ahí que hayas pensado hacer manualidades con los pequeños en casa o incluso llevar a cabo algún plan fuera de casa. Pero, no solo eso, ahora has descubierto que tu hijo dice estar enamorado.

En ese caso, sigue leyendo. Descubrirás cómo puedes afrontar esa situación en el 14 de febrero:

Enamoramiento infantil

Lo primero que debes saber es que es normal que a temprana edad cualquier niño experimente lo que se conoce como enamoramiento infantil. Es una etapa más de su crecimiento con la que consigue desarrollar sus emociones. Pero no solo eso, también podemos establecer que se trata de una fase absolutamente natural por la que todo el mundo pasa.

Se considera que el hecho de que los pequeños vayan a la guardería o al colegio, hagan nuevos amigos y salgan de su “rutina” en familia propician que afloren otros sentimientos. Entre estos estará el enamoramiento.

Mantener buena comunicación

En pro de que este día de San Valentín, el primero enamorado para tu hijo, sea especial es importante que hables mucho con él al respecto. Es decir, que mantengáis una buena comunicación acerca de sus sentimientos:

Pregúntale quién es el afortunado o la afortunada de haber “revolucionado” su corazón. De la misma información, obtén más datos de esa persona.

No le cortes cuando empiece a contarte ese amor que siente, deja que él explique todo lo que necesita.

El hecho de que le atiendas de forma clara le hará sentir que puede confiar en ti, que te puede contar cualquier cosa. Y eso será algo muy importante no solo en el presente sino también en el futuro de vuestra relación.

Ni que decir tiene que esa fluidez comunicativa entre ambos contribuirá a conseguir que se fortalezca de manera contundente lo que son los vínculos afectivos entre padre e hijo o madre e hijo.

Intercambiar experiencias

El descubrir que tu hijo está enamorado debes verlo como una oportunidad más para pasar tiempo con él. Por eso, no solo puedes aprovechar ese instante para conocer qué siente sino también para contarle tus propias experiencias. Claro, con un lenguaje adaptado a su edad y sin necesidad de tener que entrar en detalles. Puedes hablarle de tu primer amor e incluso de cómo te enamoraste de su madre o padre.

De esta manera, el niño te verá más cercano, más abierto y más comprensivo con su situación. Y eso será un paso importante para que confíe en ti y se deje guiar por tus sabios consejos y recomendaciones.

No burlarse jamás

Si importante es que sigas los consejos que te hemos dado, no lo es menos que tengas en cuenta este otro que ahora te presentamos. En concreto, lo que te indicamos es que es imprescindible que bajo ningún concepto te rías del menor cuando te está explicando de quién está enamorado o qué siente. Si te burlas de él, no le dejas terminar o te lo tomas a guasa, lograrás que se sienta mal. Pero no solo eso. Además, pensará que no puede contarte sus cosas porque te mofas de lo que le explicas. Y eso supondrá que des un gran paso atrás en la relación de confianza con tu hijo.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, no te olvides de tener en consideración otros datos relevantes al respecto del primer enamoramiento de tu hijo en San Valentín: