Un bebé con síndrome de Down es la nueva imagen de una marca de papillas

Si hay un niño que hoy sea noticia en todo el mundo ese no es otro que el bebé con síndrome de Down que ha pasado a ser la nueva imagen de una marca de papillas. Se trata de un pequeño que con su sonrisa ha cautivado a todo el mundo. Pero no solo eso, también es un menor que ha logrado dar un paso de gigante en pro de la inclusión de niños como él que tienen la mencionada alteración genética.

Sí, ha conseguido que, por fin, una firma apueste por darles visibilidad y por dejar de lado los tradicionales cánones de belleza.

Sigue leyendo y conocerás su historia.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar la historia que ahora nos ocupa y que ha conseguido emocionar a medio mundo. Y es que en ese país donde se ha llevado a cabo la elección del citado niño como imagen de una marca de papillas.

El protagonista

La figura central de esta historia no es otra que el pequeño Lucas Warren. Es un bebé de 1 año y residente en Georgia que ha marcado un hito al ser elegido como imagen de la una de las firmas de alimentación infantil más relevantes. Nos estamos refiriendo a la estadounidense Gerber.

El origen de su historia

Meses atrás se encuentra el punto de partida de la historia. Todo da comienzo cuando la citada empresa norteamericana de productos para niños pone en marcha una nueva edición de su tradicional concurso. Un concurso, con más de 90 años de historia, que tiene como objetivo elegir al pequeño que durante un año entero ejercerá como imagen de su firma.

De ahí que el vencedor disfrute no solo de ver su rostro impreso por todo el país sino también de una cantidad económica de 50.000 euros.

Madre del bebé con síndrome de Down le inscribe al concurso

Nada más ver la convocatoria del certamen de Gerber, la madre de Lucas, Cortney, no dudó en inscribir a su bebé. Tenía claro que su hijo reunía todos los requisitos para ser la imagen de la firma de nutrición infantil. Por eso, a través de la página web de Gerber, procedió a hacerle participante y lo hizo acompañando el trámite con una divertida fotografía del pequeño. Imagen en la que aparece con una sonrisa cautivadora y vestido con camisa y pajarita de topos.

Y el ganador es…Lucas

Como suele suceder cada año, el concurso de la marca despertó un gran interés. Tanto es así que fueron 140.000 los pequeños que presentaron su candidatura a conseguir ser el vencedor. De ahí que el jurado no lo tuviera nada fácil para poder proclamar al ganador.

Sin embargo, finalmente llegaron a la conclusión de que, sin lugar a dudas, quien debía ser la imagen de la firma durante este año no era otro que Lucas. Y es que, según se ha dado a conocer a través de los representantes de la empresa, el bebé ganó los corazones de quienes debían elegir gracias a la expresión de alegría de su rostro y a su sonrisa.

Pero, además, es que desde la entidad se ha reconocido que el vencedor se identifica a la perfección con los valores de la misma.

Así fue como se dio a conocer que, por primera vez en su historia, un niño con síndrome de Down era el elegido para ejercer de imagen de los productos Gerber.

Reacciones

Desde que se diera a conocer el nombre del vencedor, son muchas las personas que se han manifestado encantadas con la decisión. Así, por un lado, la mamá del pequeño ha realizado un comunicado muy feliz con la noticia. Es más, en ese documento expresa que esperan que “esta oportunidad arroje luz sobre la comunidad de personas con necesidades especiales y convenza a la gente de que, con aceptación y apoyo, individuos con necesidades especiales tienen el poder de cambiar el mundo, tal y como ha hecho Lucas con el nuestro. Ojalá ayude a que muchos más niños sean aceptados, reconocidos y no limitados”.

De la misma manera, también han realizado declaraciones en este sentido miembros de distintas ONG´s infantiles y de asociaciones que están en contra de los habituales cánones de belleza. Todos estos han manifestado que están encantados con la decisión de Gerber. Sí, porque es una manera de “apostar por la inclusión de niños con discapacidades y eso es una señal de que son realmente valiosos e importantes en la sociedad”.