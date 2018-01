Quema la boca a su hijo con una cuchara ardiendo como castigo por algo que hizo. Descubre la historia

En numerosas ocasiones los padres toman la decisión de imponer un castigo a sus pequeños porque se han comportado mal. No salir al parque, no ver la televisión o no jugar con la videoconsola con algunas de las consecuencias que pueden tener los niños por no haber actuado correctamente. Sin embargo, lamentablemente hay algunos adultos que van más allá y que optan por llevar a cabo daños físicos. Y este sería el caso de la historia que se ha hecho viral: quema la boca a su hijo con una cuchara ardiendo como castigo.

¿Dónde se ha producido?

En Colombia es donde ha tenido lugar este caso que ha saltado a los medios de comunicación internacionales por la crueldad de la mujer que ha impuesto ese castigo. Más exactamente el escenario del mismo ha sido el municipio de Aguachica, que pertenece al departamento del Cesar. Y es que es ahí donde viven los protagonistas.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son las personas que se han convertido lamentablemente en noticia por esta historia que ahora nos ocupa:

Un niño de 5 años que ha sido castigado de manera violenta por su madre. ¿Por qué? Simplemente por haberse comido un pastelito sin el permiso de la mujer .

que ha sido castigado de manera violenta por su madre. ¿Por qué? Simplemente por . La progenitora que, enfadada por la acción de su hijo, no dudó en emprender medidas. Y lo que se le ocurrió fue quemarle la boca con una cuchara ardiendo. Desde luego, un verdadero horror.

El origen de la historia

Hace unos días es cuando se produjo este caso que ahora ha saltado a la prensa internacional. Lo ha hecho porque resulta realmente increíble que una mujer sea capaz de proceder a castigar de manera física por una tontería realmente.

En concreto, varios días atrás fue cuando el pequeño se encontraba en casa jugando. Mientras que se divertía se topó con un pastelito y decidió comérselo. Una acción esta totalmente normal y carente de importancia. Sin embargo, parece ser que a su madre no le pareció nada bien lo que había hecho el niño de 5 años.

Quema la boca a su hijo

Según han expuesto distintos medios colombianos como RCN, la mujer se enfadó muchísimo porque el pequeño se hubiera comido el pastel sin pedirle permiso. Por eso, no dudó en castigarle. No obstante, no optó por imponerle un castigo normal, se decantó por la violencia física.

En concreto, parece ser que puso a calentar una cuchara en la estufa del hogar y, acto seguido, agarró a su hijo. Así, una vez sujeto, procedió a ponerle la citada cuchara, que estaba ardiendo, en la boca, lo que le provocó serios daños al menor.

Directo al hospital

La tía del niño nada más conocer lo que había sucedido, no dudó en trasladar a su sobrino al hospital regional de Aguachica. En urgencias fue donde el pediatra atendió de manera rauda al pequeño descubriendo las heridas que presentaba tanto en los labios como en la mejilla izquierda. Heridas que la adulta le explicó cómo se las había causado y también que la responsable de las mismas era la madre del paciente.

A partir de ahí, como es lógico, se dio buena cuenta de lo acontecido a las autoridades. Y estas han comenzado una investigación. Eso sí, mientras todo se esclarece, ya han tomado las primeras medidas en pro de proteger al niño. En concreto, el menor se encuentra a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que le ha llevado a uno de sus hogares alejándole así de su madre y causante de sus heridas.

De esta manera, se intenta velar por el bienestar del pequeño como se ha dado a conocer por las autoridades. Y es que tienen claro que no van a permitir que los niños sean maltratados de ninguna forma.

Con este caso se nos han venido a la mente otros muy particulares en los que los padres imponían castigos realmente duros y violentos a sus pequeños. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al del padre que enganchó a su hija de los pelos al carrito del supermercado e hizo la compra así. Y eso sin pasar por alto el caso del menor de 5 años que murió tras ser castigado a correr en ropa interior durante varios kilómetros por haberse hecho pipí en la cama.

Increíbles historias, pero lamentablemente reales.