El Supremo cita a Miguel Ángel Rodríguez como testigo en la causa del fiscal general

El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid, ha acordado citar como testigos al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a ocho periodistas de diferentes medios de comunicación.

Las declaraciones testificales se realizarán los días 8 y 9 de enero, según establece el auto dictado este martes. Miguel Ángel Rodríguez y los periodistas comparecerán a petición de los propios investigados en esta causa. El juez también ha accedido a requerir a La Sexta y El Mundo las copias de las noticias publicadas la noche del 13 de marzo de 2024, concretamente a las 22:10 y 21:29 horas respectivamente.

En respuesta a la solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, el instructor ha ordenado recabar información de la Inspección Fiscal sobre posibles expedientes disciplinarios o diligencias relacionadas con los hechos investigados.

Por otro lado, el auto revela que ha resultado imposible obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de un salón de la Fiscalía General solicitadas por APIF, ya que según el servicio de seguridad «no existen cámaras instaladas en ese patio central». No obstante, el magistrado ha acordado tomar declaración como testigo al fiscal Salvador Viada el próximo 10 de diciembre. El objetivo es aclarar una reunión entre la teniente fiscal del Tribunal Supremo y Álvaro García Ortiz el día del registro en la sede de la Fiscalía General, que según el auto «puede aparentar una muestra de una afinidad y proximidad con el investigado».

Por tanto, para el 8 de enero están citados Miguel Ángel Rodríguez, Esteban Urreiztieta (El Mundo) y Alfonso Pérez Medina (La Sexta); y para el 9 de enero: Miguel Ángel Campos (Cadena SER), Marcos Pinheiro (ElDiario.es), José Perecedeo (ElDiario.es), Cynthia Coiduras (El Plural), Olivia Moya (Libertad Digital) y el redactor o redactor jefe de Vozpópuli responsable de una noticia publicada el 13 de marzo.

Las declaraciones testificales solicitadas por los investigados se realizarán «en los términos y bajo control» del magistrado instructor, quien señala que no ve «por el momento, poner límite a que se practiquen», al ser solicitadas en ejercicio de su derecho de defensa.

«Tranquilidad»

A pesar de estar imputado, Álvaro García Ortiz ha asegurado este lunes que «no está preocupado» por la investigación abierta en su contra en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, a raíz de una querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Las declaraciones se han producido durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía de Vizcaya en Bilbao, donde García Ortiz se ha limitado a una breve respuesta ante las preguntas de los periodistas sobre este asunto.

La causa contra el Fiscal General fue abierta por unanimidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que investiga la difusión de información relativa a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra González Amador.

La querella se centra en la publicación por parte de la Fiscalía de Madrid de una nota informativa que revelaba el contenido de correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, en relación con la investigación por presunto fraude fiscal que se sigue contra la pareja de la presidenta madrileña. Posteriormente se determinó que presuntamente el fiscal general facilitó copia íntegra de los correos privados la noche anterior a varios medios afines.

«Cuando sepa qué preguntan, contestaré»

«No he recibido ni citación ni nada, pero por supuesto iré», ha asegurado Miguel Ángel Rodríguez a los medios de comunicación en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico. Allí se celebra ahora el acto conmemorativo de celebración del 46º aniversario de la Constitución Española.

«Cuando sepa lo que me van a preguntar podré responder, pero ahora me parece un poco precipitado», ha manifestado. Aunque no cuenta con la citación, sí que ha asegurado que le ha llegado la información por la prensa: «No sé dónde la han mandado, pero si han dado la noticia será la verdad».

Por otro lado, también ha respondido que afronta «con toda tranquilidad» esta comparecencia. «Es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez contestaré», ha descrito. «Yo no os puedo decir mucho más», ha añadido, para concluir, respondiendo tajantemente a la pregunta de si puede acabar imputado: «¿Por qué?».