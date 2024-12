La foto con Richard Gere que le cambió la vida a Antonio Banderas

Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, se convirtieron en los grandes protagonistas de los premios Elle for Future, celebrados el pasado 27 de noviembre en Madrid. La pareja, que recientemente se ha trasladado a la capital española, fue una de las más esperadas de la noche. A su llegada, deslumbraron ante las cámaras derrochando una evidente complicidad y conexión y protagonizando uno de los momentos más comentados de la gala. Sin embargo, más allá de su carisma en la alfombra roja, el actor también acaparó gran parte de la atención del evento tras compartir una divertida anécdota relacionada con Antonio Banderas.

Richard contó que el protagonista de El gato con botas le había confesado que los paparazzis les hicieron una foto juntos, hace años, que le sirvió posteriormente para despegar su carrera. «Me dijo que la vendió por el dinero suficiente como para comprarse un billete en primera clase a Los Ángeles. Fue la primera vez que iba a Los Ángeles. Así que el mérito de su carrera internacional es totalmente mío», confesaba entre risas delante de los presentes del evento mencionado.

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, en el evento Elle for Future en Madrid. (Foto: Gtres)

La versión de Antonio Banderas sobre su fotografía con Richard Gere

Antonio Banderas también estuvo presente durante los galardones mencionados y fue el encargado de detallar cómo y dónde fueron captadas sus fotografías con el estadounidense. «Yo tenía una moto y aquello era toda mi fortuna. Y de repente, llegué al restaurante donde iba a cenar con Richard Gere, aparco y se me sube un tío detrás. Y veo que es él. Y me dice: ‘Dame una vuelta’. Digo, pues ahora mismo. Y nos fuimos por la Castellana. Si llega a haber allí algún coche de policía, nos hubieran arrestado a los dos porque yo iba a tope… Quería impresionarle. Yo no llevo todos los días a este hombre en la moto», narraba.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel en el evento Elle for Future en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Dónde vive Richard Gere en Madrid?

Este intercambio de anécdotas ha sucedido en medio de la mudanza de Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, a Madrid. El matrimonio ha dejado atrás su vida en Estados Unidos para instalarse por un tiempo indeterminado en la capital. ¿Dónde? En la exclusiva urbanización de La Moraleja. Según lo publicado, se trata de una propiedad valorada en 3,5 millones de euros que cuenta con seis cuartos de baño, un semisótano, una bodega y un gran número de habitaciones. Además, posee un gran jardín que el matrimonio ha cambiado a su gusto para que sus hijos disfruten del espacio al aire libre de la casa.