Richard y Alejandra Gere muestran por primera vez una estancia de su lujoso búnker de La Moraleja

Richard Gere no pudo ser más rotundo cuando los reporteros le preguntaban sobre su nueva vida en España, durante la celebración de una entrega de Premios en Madrid: «Lo que más me gusta de España es mi mujer». Es un hecho, el protagonista de Pretty Woman se han adaptado a la perfección a la vida en nuestro país tras conocerse la noticia de su mudanza. Tanto es así que en solo cuestión de días ya están mostrando sin tapujos escenas de su vida cotidiana tras los muros de su lujoso hogar de La Moraleja recién estrenado. Como no podía ser de otro modo, la primera imagen que hemos visto del interior de su hogar en La Moraleja, ha sido gracias a la llegada de la Navidad.

La esposa de Richard Gere, Alejandra, se ha encargado personalmente, junto a Alexander y James, los benjamines de la casa, de la decoración de las fiestas que ya han comenzado su particular cuenta atrás. «Como dice Jamie, mamá, mama, hoy es el primer día de Christmas! Como me gusta su energía, su inocencia ♥️, este año por fin, Navidad en España», ha escrito Alejandra junto a una bonita instantánea en la que aparecen sus hijos vistiendo el árbol de Navidad en una de las estancias principales de la casa.

La mansión de Richard y Alejandra Gere. (Foto: Instagram)

Además de tradicional árbol de Navidad que se muestra en la instantánea, adornado con luces y bolas de colores, llama la atención la presencia de dos muñecos de Papá Noel con diferentes indumentarias junto a una de las puertas de la estancia, mientras los pequeños abren las cajas de las ornamentaciones. Aunque no se ve por completo la sala en la que se encuentran, llama la atención la marquetería de la habitación en color madera y blanco, una de los mix tendencias en decoración para su hogar.

Una fortificada mansión de 800 metros cuadrados ubicada en una de las mejores zonas de la exclusiva urbanización en la que han vivido importantes VIPs del panorama nacional e internacional.

La mansión de Richard Gere

El actor Richard Gere en un evento. (Foto: Gtres)

En concreto, el búnker de los Gere, además de mantener la estructura original de la vivienda, se han ocupado de reforzar los muros de más de cuatro metros de arizónicas que impiden la visión de las miradas indiscretas y cuenta también con una garita de entrada con cámaras de vigilancia para controlar el paso y salida a la vivienda. En el interior de su hogar, la seguridad de su intimidad también está blindada, tanto es así que el personal a cargo del servicio de la vivienda han firmado un contrato de confidencialidad con el fin de que la información de lo acaecido en su hogar no sea conocido fuera del entorno familiar.

Más allá de esta distancia escrupulosa con el exterior, Richard ha destacado frente a los medios otro de los aspectos que más le ha gustado de su nuevo país de residencia: «me ha llamado la atención el sentimiento de comunidad que reina entre los españoles».

Una relación interpersonal de solidaridad y apoyo que en su nuevo y exclusivo barrio podrá compartir con vecinos como Tita Cervera, Luka Modric, Rosauro Varo y Amaia Salamanca, entre otros. Es probable que de entre todos estos vecinos VIP , los elegidos con los que haga mejores migas, estén incluidos en la lista de los 35 amigos con los que habitualmente se reúne para comer los domingos.