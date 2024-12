Jorge Rey revienta el puente de diciembre y pone fecha a las lluvias: las zonas afectadas

El puente de diciembre lo va a reventar un Jorge Rey que ya pone fecha a las lluvias y a las zonas afectadas. Estamos ante un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después, de la mano a determinados elementos que serán los que marcarán un antes y un después en este camino que tenemos por delante y que pueden ser claves en estos días. Es momento de tener una serie de detalles que serán los que nos acompañen en estas próximas jornadas.

Las zonas afectadas por estas lluvias pueden ser las que nos acompañen en estos días en los que media España está disfrutando de su tiempo libre. Son días en los que debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que todo puede cambiar. Es el momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que pueden ser fundamentales. Tocará estar pendientes de una situación que Jorge Rey conoce muy bien, las cabañuelas no tienen dudas de lo que nos está esperando.

Revienta el puente de diciembre Jorge Rey

Jorge Rey no duda en reventar el puente de diciembre, algo que quizás debemos empezar a tener en cuenta. Es el momento de tener en cuenta lo que va a pasar en cuestión de días, por lo que, es tiempo de cambios con los que debemos empezar a visualizar una situación cambiante.

Estos días con los que hemos empezado un mes de diciembre en el que realmente todo puede cambiar y se ha convertido en un problema para muchos. Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán un antes y un después.

Jorge Rey predijo en su momento la llegada de Filomena y parece que empieza a ver llegar una situación cambiante que puede ser la que nos haga reaccionar a tiempo. Sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán los que nos acompañen en estos días de diciembre.

Empezamos desde cero con un mes en el que todo es posible, con lo que tenemos por delante una serie de elementos que se convertirán en esenciales. Miramos a un puente que tendrá un cierto aire a invierno, con la nieve a las puertas.

Jorge Rey revienta el puente de diciembre

Este puente de diciembre puede acabar siendo lo que marque una serie, lo que marque un antes y un después. Un importante cambio de tiempo nos está esperando si hacemos caso de la previsión del tiempo de Jorge Rey, entre otros expertos que no podemos dejar de ver y de escuchar.

La AEMET coincide con un Jorge Rey que también ve llegar a una nieve que se convertirá en una de las primeras de la temporada y que abre la puerta a una serie de situaciones que son claves: «Se prevé que para este día se mantenga una situación anticiclónica en la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. No obstante, el extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con restos de frentes dejando abundante nubosidad en el tercio norte y precipitaciones en el Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve en cotas en torno a 1300/1600 m, y que podrían afectar de forma ocasional a otros puntos del nordeste y zonas montañosas de la mitad oriental. Asimismo, no se descartan los chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en Baleares, más probables en el norte de las islas. En Canarias predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, y los cielos poco nubosos en el resto. Probables nieblas matinales en Galicia, ambas mesetas, sur de Andalucía y depresiones del nordeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en la mitad norte peninsular, predominando los descensos en el centro sur, con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en el cuadrante noroeste, descendiendo en la mitad sur, extremo nordeste y Baleares. Las heladas seguirán restringidas a sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, llegando a moderadas en Pirineos, y sin descartarse en la meseta Norte».

Las temperaturas acabarán siendo protagonistas de unos días en los que el viento puede causar estragos: «Predominarán los vientos de componente oeste, con poniente en el Estrecho y Alborán con intervalos de fuerte. Soplará tramontana fuerte en Ampurdán y norte de Baleares, y también son posibles intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el Cantábrico, Pirineos y bajo Ebro. En Canarias soplarán alisios alegres».