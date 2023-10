XVI Jazz Voyeur Festival: un cartel de ejemplar coherencia

Todo a punto para que el sábado 4 de noviembre dé comienzo el XVI Jazz Voyeur Festival, que haciendo la resta debió nacer el 2007, pero no. Suma dos décadas de una historia accidentada con dos parones por imperativo de la situación; el primero debido a la crisis económica de 2008 y el segundo provocado por la pandemia iniciada el 2019. En realidad, toda la actividad relacionada con las artes escénicas ha resultado afectada en mayor o menor medida, desde el desplome económico ocurrido a partir del año 2010.

El XVI Jazz Voyeur Festival es buena muestra de ello, puesto que de los 11 conciertos en cartel contemplados en la primera edición el año 2004, ahora la propuesta solo se limita a cinco. Aquel año inaugural se acercaría a la isla un puñado de nombres harto significativo: Lee Konitz, MCcoy Tyner, Richard Bona, Michael Brecker, Charlie Haden- Carla Blay, y Ute Lemper, los más destacados. La sensación que teníamos los más veteranos era que regresaba el espíritu de aquel mítico Festival Internacional de Jazz de Palma.

Roberto Menéndez, impulsor del Jazz Voyeur, se acercó a Mallorca al surgir en diciembre de 2001 la llamada crisis del corralito. Lo primero que hizo fue preguntar quién era quién en la isla, en cualquiera de los niveles en los que se movía la actividad cultural, incluyendo a los críticos. Así fue como le conocí. Ya entonces perseguía organizar un festival de jazz, siendo él en el inmediato pasado uno de los más importantes promotores de conciertos de jazz en América del Sur, especialmente en Argentina, Chile y Brasil.

Cuando me lo presentaron, lo primero que le propuse fue organizar una reunión a manteles con Miquel Jaume, buscando alianzas para armar ese festival. El problema era que Miquel Jaume seguía muy dolido por el pasado reciente y la cosa acabó en nada; al menos por el momento. No así el Festival, nacido tres años después. Hoy, en la presente edición, cuatro de las cinco fechas se desarrollarán en el Trui Teatre. Lo digo porque Jaume fue el fundador del grupo Trui, hoy una gran empresa cuyo origen se remonta a los años 80 que vieron nacer en sus inicios el Trui Centre, un club de jazz, ya desaparecido, en el que vimos en varias ocasiones a Tete Montoliu.

Días pasados entrevisté a Menéndez en mi programa de radio, El cuaderno de notas, para hablar sobre los pormenores del XVI Jazz Voyeur Festival y lo cierto es que coincidimos en los asuntos básicos y el primero de ellos, el hecho de ensamblar un cartel de ejemplar coherencia. La edición del 2023 se caracteriza por dos hechos objetivos: tres de las visitas se centran en ir a presentar trabajos recientes y las otras dos centradas en homenajes.

Abre el Jazz Voyeur Matt Bianco (4 de noviembre), banda de pop-jazz que acaba de editar The Essential, un grandes éxitos remasterizados el 2022 y otros grabados de nuevo, que muestran la inclinación por el mestizaje de la banda nacida a inicios de los 80. Seguirá Stacey Kent (7 de noviembre) con la presentación de Songs of Other Places editado el 2020, donde la voz de New Jersey apoyada en los teclados de Art Hirahara transforma la mirada a un repertorio ecléctico en auténticos estándares. Cerrando novedades, el 11 noviembre se acercarán los andaluces Zenet para dar a conocer La estación del momento, álbum editado en junio de este año.

Son tres propuestas inéditas en nuestros escenarios, como asimismo las que se centrarán en los homenajes, como la visita (14 de diciembre) de Chicago Mass Choir y su BB King Spiritual, y para la clausura Celebrando a Tete Montoliu (15 de diciembre) con la motivación de celebrar a Tete este 2023 al conmemorarse el 90 aniversario de su nacimiento. Nos dejó en 1997.

Cuando le despedía, le puse como cierre, Three Little birds, la canción de Bob Marley que Stacey Kent transforma magistralmente en un estándar. Al poco de acabado el programa me envió Roberto un mensaje por WhatsApp, en el que lamentaba el escaso interés que está despertando en Palma Stacey Kent. Aquí iniciará su gira europea y mientras las entradas están agotadas, en prácticamente todos los escenarios que pisará, aquí apenas se venden.

No tuve dudas, al conocer el programa, de que la gran baza de este año era ella. ¿Recuerdan el hombre que susurraba a los caballos? Pues lo mismo si a ella nos referimos: la voz que susurraba en el interior de nuestras almas.

Cierto que se nos cita un martes. Cierto que no existe un público culto, que lidere la sensibilidad de quienes somos. Lástima, que así sea. Amén.