Las Puerto Portals Dragon Winter Series estrenarán hoy su quinta edición con la expectativa de reunir durante los próximos dos meses y medio a una importante flota internacional de embarcaciones de esta clase en la Bahía de Palma. La prueba, organizada por el Club de Regatas Puerto Portals en colaboración con la Asociación Española de la clase Dragon, la International Dragon Class y la Federación Balear de Vela, cuenta ya con 18 barcos inscritos de España, Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia y Australia.

Álvaro Irala, director general de Puerto Portals, se muestra satisfecho con la respuesta de los armadores y confía en que la Bahía de Palma recobre paulatinamente su condición de campo de regatas de referencia para la flota europea de la clase Dragon.

La primera toma de contacto de las Winter Series tendrá lugar desde hoy hasta el domingo. Los siguientes asaltos se disputarán del 17 al 19 de diciembre (coincidiendo con el Christmas Market de Puerto Portals, que este año celebra su decimo aniversario), del 7 al 9 de enero y del 28 al 30 de ese mismo mes.

El Anuncio de Regata establece que la jornada del jueves de cada ronda se destinará a la confirmación y registro de inscripciones, mientras que los tres días siguientes (de viernes a domingo) serán de competición.

En cada jornada se podrá dar el número de salidas que el Comité estime oportuno dependiendo del viento y las horas de luz restantes antes de ordenar el regreso a puerto, con un máximo de tres.

Las pruebas comenzarán a las 14.00 horas el viernes y a las 11.00 horas el sábado y el domingo. El campo de regatas se situará en la Bahía de Palma, preferentemente en las proximidades de Puerto Portals, donde las embarcaciones dispondrán de amarre durante la competición y de un espacio de varada entre una ronda y la siguiente.

Las Puerto Portals Dragon Winter Series incorporarán por primera vez el uso de balizas autónomas para señalizar el área de competición. Irala explica que esta tecnología, que funciona mediante GPS, es muy fiable, ofrece numerosas ventajas a la organización y reduce el impacto ambiental, ya de por si bajo, de las regatas: «No necesita fondeo, por lo que no afecta al lecho marino, especialmente a la posidonia, y no hay problema con la profundidad, ya que la baliza se mantiene posicionada en superficie. Al carecer de cabo de fondeo se evitan los enganches con las orzas. Por otro lado, nos permite ser más agiles en los cambios de recorridos y, al necesitar menos embarcaciones auxiliares, ahorramos combustible y reducimos emisiones».