«Un decreto por la vía de urgencia se tiene que justificar, y no hay ninguna urgencia aquí. Espero que recapaciten y se den cuenta que no es tan grave lo que ha pasado», ha dicho la portavoz de Vox.

Preguntada acerca de si dicho decreto podría condicionar el apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos -la semana pasada aseguraron que no lo haría-, este lunes Cañadas ha rehusado posicionarse de forma explícita. «No voy a decir algo que todavía no hemos hablado con ellos ni adelantar algo que puede estar dentro de la negociación», ha subrayado.

Vox defiende sus enmiendas aprobadas por el PP

Al inicio de su intervención, la portavoz de Vox ha mostrado su «estupefacción» ante la intención del PP de derogar las enmiendas aprobadas la semana pasada, que entre otras cosas eliminan el requisito del catalán para acceder a la función pública o permiten la construcción en áreas naturales de especial interés (ANEI).

Estas medidas, ha asegurado, «son una respuesta a las demandas de miles de ciudadanos que pidieron un cambio en las urnas». «Vox no se esconde ni se excusa por defender lo que considera justo», ha remarcado.

Las enmiendas, a juicio de Cañadas, también garantiza el modelo bilingüe en las escuelas y elimina «imposiciones ideológicos». «¿Me puede explicar el PP cuál es el problema de esto? No les he escuchado ninguna razón», ha reprochado.

«Muchos votantes del PP no entienden que quieran revertir estas medidas, cuando leen nuestra enmiendas no ven problema. Que sean claros y lo expliquen. Nosotros hemos venido a hacer política de verdad, no para hacer seguidismo de la izquierda. Este es el principio de una transformación histórica que no vamos a abandonar, a pesar de todo», ha zanjado Cañadas.