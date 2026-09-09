Vox quiere que por primera vez Mallorca dé ayudas a influencers y creadores de contenido digital en español

Vox quiere que por primera vez Mallorca dé ayudas a influencers, youtubers y creadores de contenido digital en español y no solo a los que lo hacen en catalán, como ya ha aprobado el pleno del Consell en esta isla y, en general, en toda Baleares.

Después de lograr que los galardones insulares artísticos de creación literaria otorgados por la institución insular presidida por Llorenç Galmés (PP) sean esta legislatura bilingües en catalán y español, Vox quiere que su socio de gobierno avale esta iniciativa en el próximo pleno.

Por ello en la sesión de este próximo jueves, su portavoz adjunto, David Gil, defenderá esta iniciativa que todo apunta contará con el rechazo de socialistas y separatistas de Més, partidarios de arrinconar el español en todo el ámbito público y privado, como demostraron gobernando durante las dos pasadas legislaturas.

Gil ha criticado especialmente que «durante demasiados años las políticas lingüísticas del separatismo han tratado el español como si fuera una lengua extranjera en su propia tierra».

«Nos encontramos con una situación absolutamente absurda: una lengua hablada por cientos de millones de personas en todo el mundo y por una parte mayoritaria de la sociedad mallorquina es presentada por determinados sectores como una amenaza. El español no amenaza a nadie. Lo que amenaza la convivencia es la imposición y el intento de expulsar una lengua de determinados ámbitos de la vida pública”, ha añadido el conseller de Vox.

Vox propone además establecer convenios con espacios y equipamientos culturales para que los creadores de contenido en español puedan utilizar sus instalaciones, fomentar contenidos culturales, deportivos, sociales y de ocio y crear una línea de ayudas para la producción de series de vídeos en español destinados a las redes sociales.

La iniciativa también contempla la organización de premios y concursos para reconocer a los mejores creadores de contenido en español de Mallorca, así como facilitar su presencia en festivales, ferias y acontecimientos internacionales para favorecer la proyección exterior tanto de los creadores como de la lengua española.

Finalmente, los de Santiago Abascal plantean impulsar convenios y colaboraciones con las principales plataformas digitales para favorecer el reconocimiento del español como lengua de uso en libertad y facilitar herramientas que permitan mejorar su visibilidad.

«No queremos privilegios para el español. Queremos exactamente lo contrario: que deje de ser discriminado. Queremos igualdad, libertad y que cada mallorquín pueda crear contenido en la lengua que considere oportuno sin que ninguna administración le ponga obstáculos», ha defendido Gil.

El portavoz adjunto ha reclamado al resto de grupos políticos que “dejen de utilizar la lengua como arma política y comprendan que el futuro también se juega en Internet”.

«Desde Vox vamos a defender que un joven de Mallorca pueda abrir un canal de YouTube, hacer vídeos para TikTok, retransmitir en Twitch o crear contenido para Instagram en español sin tener que justificar su elección lingüística ante nadie. No queremos que nuestras instituciones financien trincheras lingüísticas; queremos que apoyen el talento, la creatividad y el emprendimiento de nuestros jóvenes”, ha sentenciado.

Gil ha concluido asegurando que «Mallorca debe ser una tierra donde convivan las lenguas y donde nadie sea señalado, limitado o penalizado por hablar español. La libertad lingüística también existe en Internet y desde VOX vamos a defenderla con todas las consecuencias».