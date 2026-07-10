El influencer mallorquín José Nogales, nuevo participante de ‘La Casa de los Gemelos 3’

El influencer mallorquín José Nogales continúa ampliando su trayectoria en el mundo del entretenimiento digital. El joven creador de contenido ha sido presentado oficialmente como nuevo participante de La Casa de los Gemelos 3, uno de los formatos de convivencia entre influencers con mayor repercusión en redes sociales entre el público joven.

Los propios hermanos responsables del proyecto han anunciado su incorporación a través de un vídeo en el que dan la bienvenida al mallorquín, un fichaje que ya está generando una gran expectación entre sus seguidores. La presencia de Nogales supone una de las incorporaciones más destacadas de esta tercera edición, que vuelve a reunir a algunos de los creadores de contenido más populares del panorama nacional.

José Nogales comenzó a hacerse conocido gracias a los vídeos que publicaba en TikTok, donde su espontaneidad, cercanía y sentido del humor le permitieron conectar con millones de usuarios. En muy poco tiempo pasó de ser un joven mallorquín que compartía contenido en redes sociales a convertirse en uno de los influencers de Baleares con mayor proyección, acumulando una comunidad de seguidores que se cuenta por millones entre TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas.

Su crecimiento en redes sociales le abrió las puertas del mundo de la música. Con la publicación del tema Ni una sola gatita logró superar los cinco millones de reproducciones en YouTube, un éxito que impulsó una gira por numerosas salas de fiesta de toda España y le permitió consolidarse también como artista.

Paralelamente, Nogales ha desarrollado una intensa actividad como DJ, actuando en eventos y discotecas de todo el país. Hoy está considerado como uno de los DJ’s mallorquines más conocidos y queridos, combinando la música con su trabajo como creador de contenido y colaborando habitualmente con algunos de los influencers, cantantes, actores y DJ’s más importantes del panorama nacional. Pese a su popularidad, quienes le conocen destacan que nunca ha perdido la cercanía ni sus raíces mallorquinas.

Su incorporación a La Casa de los Gemelos 3 representa un nuevo paso en una carrera que no ha dejado de crecer desde sus comienzos. El formato, que se ha convertido en uno de los realities digitales de mayor éxito en redes sociales, reúne durante varias semanas a influencers, streamers, cantantes y creadores de contenido que conviven bajo el mismo techo mientras generan vídeos, retos y emisiones en directo para millones de seguidores.

Las dos primeras ediciones lograron una enorme repercusión en internet gracias a la participación de algunos de los rostros más conocidos del mundo digital, convirtiendo el programa en uno de los contenidos más consumidos por el público joven. La tercera temporada mantiene esa apuesta por reunir perfiles con gran capacidad de convocatoria y la llegada de José Nogales refuerza el atractivo de una edición que promete volver a convertirse en un fenómeno viral.

Con este nuevo reto, el influencer mallorquín tendrá la oportunidad de mostrar una faceta más personal, convivir con otros creadores de contenido y seguir ampliando una trayectoria que le ha convertido en uno de los nombres propios surgidos de las redes sociales en Baleares.