El conocido influencer gastronómico Cocituber ridiculiza el frito mallorquín: «¡Esto es una puta mierda!»

El famoso influencer gastronómico de Tik Tok Cocituber (alias de Alfonso Ortega), conocido por descubrir bares y degustar tapas por todo el territorio nacional, ha viajado hasta Mallorca para probar los platos más típicos de la isla.

El influencer nacido en Ávila ha escogido el popular Bar Bosch de Palma, ubicado en el centro de la ciudad, para realizar sus típicas degustaciones. Cocituber deja claro que le gusta el llonguet de sobrassada y de jamón ibérico con queso mahonés.

Sin embargo, el influencer, que cuenta con 428.000 seguidores en Tik Tok y 489.000 en Instagram, no tiene la misma opinión del frito mallorquín, que nada más probarlo asegura que le parece una «puta mierda».

¿De qué está hecho el frito mallorquín?

El frito mallorquín es un plato tradicional de la isla de Mallorca que se hace con carne, la asadura, el hígado y la sangre cocida del cerdo, el cordero, el cabrito o en algunas ocasiones el pavo.

Este plato es una fritura en aceite de oliva de la carne con patatas, cebolla, tomate y pimienta roja. Suele condimentarse con sal, guindilla, pimienta, ajo, hinojo y laurel.

¿Quién es Cocituber?

Cocituber, de nombre Alfonso Ortega, nació en Ávila. Famoso por sus vídeos hablando de comida en redes sociales, el famoso influencer tiene una faceta no tan conocida, pero que ha contado alguna vez.

En un podcast, Cocituber reconoció que su adicción al alcohol, y que pudo salir de ella gracias a la comida. En una entrevista con El Español, el tiktoker cuenta: «Yo soy alcohólico, tenía un problema, y cuando decidí dejar el alcohol me aburría bastante, así que empecé a grabar bares para las redes sociales, pero no en un plan profesional, lo que pasa es que empezó a funcionar», reconoció.

Ahora, Cocituber pasa sus días probando platos de comida de los diferentes territorios de España. Un pasatiempo, y también trabajo, que le ha ayudado a curarse y dejar atrás el alcohol