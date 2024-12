Vox se muestra «indignado» por el acuerdo del PP con la izquierda para salvar la Ley de Memoria

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha mostrado este martes «indignada» tras el acuerdo del PP con la izquierda para no derogar la Ley de Memoria Democrática y la retirada del proyecto de presupuestos autonómicos. «Nosotros no tenemos ningún miedo a nada ni a nadie. ¿Quieren convocar elecciones? Que las convoquen. Supongo que tendrán los números suficiente. Y si no los tienen, que recen para que no haya un diputado de Vox que sea fundamental para ellos», ha afirmado en declaraciones a los medios a la salida del pleno.

Cañadas se ha mostrado molesta con las «mentiras y el trato» que han recibido.

La portavoz de Vox ha criticado el «lamentable y bochornoso espectáculo» que a su juicio se ha vivido en el pleno con la retirada de la derogación de la Ley de Memoria Democrática -será debatida y previsiblemente rechazada la próxima semana junto a la convalidación del decreto de zonas inundables y el decreto de corrección de los errores de las enmiendas al decreto de simplificación- y el anuncio de la retirada de los Presupuestos autonómicos.

Hasta ahora el PP defendía la propuesta de Vox para derogar una Ley de Memoria que considera sectaria y siempre había afirmado que votaría a favor. Ha sido en los últimos días que el PP ha cambiado de postura con motivo del enfrentamiento con Vox por los presupuestos y las enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa.

De hecho, el pasado mes de junio PP y Vox anunciaron el acuerdo para derogar la Ley de Memoria Democrática autonómica por crear «rencor y división» entre españoles, según el texto presentado por la formación de Santiago Abascal.

La Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares aprobada por el Govern de la socialista Francina Armengol y que sólo reconoce como víctimas a las del bando republicano, «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición», apunta el texto presentado por Vox para su derogación.

«Todo ello como consecuencia de la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, al moldear su memoria individual, impidiendo la libertad de opinión, limitando la libertad de cátedra y penalizando el trabajo de los historiadores si éste no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos», dice la propuesta de Vox.

También se afirma en la propuesta de derogación que la Ley de Memoria Democrática «es una clara vulneración del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que no permite más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir». Como corolario de lo anterior, «se menoscaba el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, que es fundamento del orden político y social».

Choque entre Prohens y Cañadas

Cañadas ha acusado al PP de mentir a la ciudadanía en relación a unos supuestos acuerdos alcanzados en materia de lengua de cara a la aprobación de las cuentas autonómicas y de boicotear el pleno para lograr in extremis un acuerdo con la izquierda.

Por su parte, Prohens ha reprochado a la portavoz parlamentaria de Vox «intentar confundir a los ciudadanos» con su enmienda al dictamen del decreto ley de simplificación administrativa que, ahora, por un error humano, pretenden que quede incorporado, «y quien habla de eliminar la lengua propia de la educación de estas Islas» es Vox.

Prohens se ha pronunciado de este modo, este martes, en un pleno del Parlament en el que ha insistido que a ella «no se la encontrará en la confrontación lingüística» porque «esto no es lo que preocupa a las familias ni a la comunidad educativa», que conviven en «un modelo de conjunción lingüística» que «no es lo que proponía Vox en su enmienda, que no debería haber sido aprobada».

«Lo que Vox plantea no es un 50% de castellano y un 50% de catalán en las aulas, si no cargarse la lengua propia de la comunidad autónoma, como marca el Estatut, como lengua vehicular en la escuela», ha explicado Prohens, aclarando que esto «nunca ha estado en ninguna mesa de negociación».

«Confunde lenguas vehiculares, porcentajes y, sobre todo, intenta confundir a los ciudadanos sobre la enmienda que presentaron y que no habla de dos lenguas vehiculares», ha recriminado la presidenta del Govern a la portavoz parlamentaria de Vox.

«Yo el posicionamiento del PP que tenía la pasada legislatura de dos lenguas vehiculares lo firmo ahora mismo palabra por palabra. Nosotros no hemos cambiado», ha asegurado, lamentando que sea Vox quien «haya intentado enredar, presentando por escrito una enmienda que pretenden que sea incorporada por un error humano, que busca eliminar la lengua propia de la educación de estas islas». «Y esto», ha subrayado, «con este PP no, señora Cañadas».

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, por su parte, ha defendido que Vox «no impone ni dice barbaridades» porque, ha recordado, el ahora vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, dijo hace dos años, cuando el PP se encontraba aún en la oposición, que para su partido «es cuestión de sentido común, porque lo piden la mayoría de padres y madres de Baleares para sus hijos, que las dos lenguas oficiales de esta comunidad sean vehiculares, y haya un mínimo de castellano en una asignatura no lingüística». Además, ha continuado Cañadas, la actual portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marga Durán, dijo entonces que el anterior ejecutivo «tendría que explicar porque no quieren que el español sea lengua vehicular».

«Porque el PP no quiere ahora que sea el castellano vehicular en educación», se ha preguntado la portavoz parlamentaria de Vox, recordando además que la actual presidenta Prohens manifestó por entonces que los ‘populares’ solo decían que «se tiene que cumplir la Constitución e introducir el castellano como lengua vehicular en educación». Un compromiso que además, le ha recordado, lleva el PP su programa de gobierno, al defender «la vehicularidad de las dos lenguas oficiales y su equilibrio en la enseñanza».

Por tanto, para Cañadas, lo vivido este martes en el Parlament ha sido «un espectáculo bochornoso, de mentiras y de boicot de los miembros de la Mesa de la Cámara al pleno por soberbia de no ceder ante Vox en temas lingüísticos que cuando estaban en la oposición defendían». «Prefieren vender un hígado y un riñón a la extrema izquierda antes que el bien de todos los ciudadanos», ha terminado recriminándole la portavoz parlamentaria de Vox a Prohens.