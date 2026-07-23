Vox exige retirar todas las subvenciones del Consell de Mallorca a los separatistas de la OCB por su sectarismo. En el próximo pleno insular defenderá una moción para rechazar el señalamiento ideológico promovido por entidades subvencionadas con fondos públicos y garantizar que el dinero de todos los ciudadanos no se destine a financiar campañas de propaganda política contra partidos democráticos y sus votantes.

La iniciativa surge tras el acto organizado por la Obra Cultural Balear (OCB) bajo el título Cómo frenar a la extrema derecha antimallorquina (y xenófoba, machista, LGTBIfóbica…) y su odio, un evento que para Vox constituye «un ejercicio de sectarismo político incompatible con la neutralidad que debe exigirse a cualquier entidad que recibe subvenciones públicas».

El portavoz adjunto de los de Santiago Abascal en el Consell de Mallorca, David Gil, ha denunciado que resulta «absolutamente intolerable que asociaciones que viven, en buena parte, del dinero de todos los contribuyentes se dediquen a señalar, insultar y demonizar a los mallorquines por el simple hecho de votar a Vox».

«Quien quiera hacer activismo político está en su perfecto derecho, pero que lo haga con el dinero de sus socios y simpatizantes, no con el bolsillo de todos los mallorquines. La libertad de expresión no incluye el supuesto derecho a vivir permanentemente de las subvenciones mientras se insulta a una parte de la sociedad», ha afirmado Gil.

El portavoz adjunto de Vox ha acusado a la izquierda de haber convertido durante años las subvenciones públicas en «una enorme red clientelar destinada a alimentar asociaciones ideológicas cuya única función es fabricar odio contra todo aquel que no comulga con el pensamiento único progresista».

«Los mismos que hablan continuamente de convivencia, tolerancia y democracia son quienes organizan actos para señalar y demonizar a quienes piensan diferente. Su concepto de democracia consiste en respetar únicamente a quienes votan lo mismo que ellos», ha denunciado.

David Gil ha recordado que Vox representa a decenas de miles de mallorquines que han depositado democráticamente su confianza en el partido, por lo que considera «inadmisible que esos mismos ciudadanos tengan que financiar con sus impuestos campañas destinadas a estigmatizarlos y presentarlos como enemigos de Mallorca».

«La Administración no puede convertirse en el cajero automático de organizaciones que utilizan el dinero público para hacer oposición política. Cada euro destinado a estas campañas sectarias es un euro que deja de invertirse en servicios públicos, carreteras, dependencia, vivienda o en las verdaderas necesidades de los ciudadanos», ha señalado.

La moción de Vox reclama que el Consell de Mallorca manifieste su rechazo al uso de fondos públicos para financiar actividades de señalamiento ideológico, reafirme que las subvenciones deben responder exclusivamente al interés general y dé traslado de estos acuerdos al Govern balear, al Parlament, a la FELIB y a las entidades beneficiarias de ayudas públicas.

«Frente a quienes quieren imponer listas de buenos y malos mallorquines según lo que voten, Vox defenderá siempre la libertad, el pluralismo político y el respeto a todos los ciudadanos. Lo que no aceptaremos jamás es que se utilice el dinero de todos para perseguir ideológicamente a quienes piensan diferente», ha concluido David Gil.