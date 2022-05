Vox denuncia que la Ley Turística «es perjudicial para el pequeño y mediano hotelero y la restauración»

Vox se opondrá a la Ley de Turismo del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol que se vota en el Parlamento de las Islas Baleares este martes. Así lo ha reiterado el diputado portavoz Jorge Campos: «Nuestro posicionamiento siempre ha sido el mismo, mantenemos que esta modificación de la ley de 2012 no viene a cuenta y que es perjudicial para el pequeño y mediano hotelero y empresario, el alquiler vacacional, la restauración…».

Campos ha recordado que Vox ha presentado enmiendas de supresión,

«porque creemos que la modificación, que se origina en un decreto ley aprobado de espalda a los ciudadanos y sin consenso, es un atropello».

Campos ha insistido en la «coherencia» de VOX: «Aquí no valen los pasteleos del PI y de Ciudadanos o de aquellos preocupados por si salen en la foto o no. Nosotros estamos con los sectores afectados. Hay que decir las cosas claras, no valen medias tintas».

El diputado portavoz ha criticado que «todos hablen de circularidad y eficiencia, se le exige cada vez más a los empresarios pero la Administración pública ni cumple ni da ejemplo».

Podemos

Unidas Podemos ha celebrado que Baleares vaya a tener «por primera vez» una ley de turismo «centrada en los trabajadores, el medio ambiente y en la mejora del modelo económico de las Islas», en caso de que este martes se apruebe en el Parlament.

Así se ha expresado en rueda de prensa la diputada de la formación Antònia Martín, quien ha puesto en valor que «además de las camas elevables para las kellys, la ley incorpora que se analicen las cargas de trabajo por departamento y por centro para evitar la sobrecarga laboral».

«No queremos más turismo de borrachera ni más precariedad laboral, queremos que el turismo tenga una repercusión positiva y digna para todos», ha añadido la diputada.

Asimismo, ha recordado que la ley introduce «por primera vez la obligatoriedad de incluir en el menú de todos los establecimientos turísticos un mínimo de producto local», una enmienda impulsada también por Unidas Podemos, informa Europa Press.

«Por fin turismo y sector primario se dan la mano en nuestra comunidad autónoma, ya era hora de repartir los beneficios del turismo para que llegaran también a nuestros agricultores», ha manifestado Martín.

Además, la diputada ha subrayado que la ley incorpora a su vez el impulso de los productos ecológicos de limpieza en todo el sistema turístico, «que tampoco existía», y la sustitución de las calderas contaminantes de fueloil.

En referencia al PP, ha criticado que «no hayan presentado ni una propuesta digna de ser incluida en esta ley» y ha lamentado que sea ahora cuando empiezan a reunirse con el sector.

«Dicen que tendrán las propuestas para diciembre, cuando la temporada habrá más que finalizado», ha censurado Martín, que ha cuestionado el trabajo del PP estos últimos meses.