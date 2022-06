La presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, exige el certificado de catalán a los funcionarios y trabajadores de las Administración autonómica pero no a los consejeros, asesores y altos cargos. Así lo ha denunciado este martes en el Parlament el líder de Vox, Jorge Campos, al referirse a las diversas informaciones ofrecidas por OKDIARIO relativas a la imposición del catalán en la sociedad balear.

Ha sido un nuevo encontronazo entre Campos y Armengol. El líder de Vox ha acusado a la presidenta balear de «despotismo» y de «llevar a cabo una política de apartheid lingüístico». Campos ha proseguido así: «Mientras discrimina por razón de lengua y envía al paro a miles de trabajadores, ni usted, ni sus consejeros, ni los directores generales, ni los gerentes de su Gobierno tienen que acreditar titulación alguna de catalán. Exige al pueblo lo que no hace y esto es despotismo».

El líder de Vox ha incidido en sus denuncias sobre los negativos efectos en la sociedad derivados de la imposición forzosas del catalán: «Los ciudadanos de Baleares esperan 134 días de media para ser operados en la sanidad pública por la falta de personal sanitario mientras se deja sin trabajo, por no tener un certificado de catalán, a decenas de médicos y enfermeras, y a 2.500 celadores», ha dicho.

Campos también se ha referido a casos tan extremos que ha contado este medio como es el de «exigir el catalán por encima de la experiencia para ofertar puestos de pinches de cocina en Sanidad o para ocupar plazas de oncólogo en el Hospital Can Mises de Ibiza».

La presidenta Armengol ha respondido que «nadie deja de venir a cubrir una plaza en la Administración Pública en Baleares por motivos lingüísticos», algo que no responde a la realidad. Para trabajar en la Administración autonómica hay que tener el certificado de catalán y los que no lo tienen, están obligados a conseguirlo en un plazo de dos año.

Armengol también se ha defendido afirmando que «este Govern se rige por cumplir normas y leyes y siempre garantizará el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración y ser atendidos en las dos lenguas oficiales en la Comunidad». En este apartado, el diputado de Vox le ha recriminado precisamente que esté aplicando una normativa sobre la exigencia del catalán que el mismo Govern ha elaborado.

Campos ha proseguido con sus denuncias y le ha recriminado a la presidenta que exija una titulación, la del catalán, «que es un requisito en todas las administraciones de Baleares, excepto cuando la situación es muy grave, como en Ibiza, donde faltan oncólogos en los hospitales, o bien personal de limpieza, en colegios, que se elimina ese requisito vía decreto».

Finalmente, el líder de Vox le ha criticado a Armengol que «subvencione el catalanismo sectario, favoreciendo un apartheid lingüístico».

Ante estas palabras, Armengol ha lamentado que «el señor Campos no sea capaz de acreditar un mínimo de educación». «Eso ya sería haber aprendido algo, pero lamentablemente no es así, ha enfatizado, a la vez que ha reiterado que «este Govern no utilizará la lengua como una arma para dividir», informa Europa Press.

Armengol le ha puesto a Campos como ejemplo de la falta de médicos en España, lo ocurrido en Extremadura, donde hay 200 plazas médicas sin cubrir. «En esa comunidad no hay dos lenguas, así que ese no es el problema», ha espetado y ha terminado diciendo, una vez más que «en Baleares hay dos lenguas cooficiales, una de ellas, en este caso el catalán, minorizada, y los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a la Administración en la lengua que consideren, un derecho que este Govern tiene la obligación de garantizar».