Vox no descarta romper con el PP en el Consell y dice que si Le Senne dimite también debe hacerlo Prohens

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha asegurado que las bases del partido apoyan de forma unánime la decisión de la dirección nacional del partido que preside Santiago Abascal de romper los acuerdo con el PP en las autonomías. Cañadas se ha referido a la petición del PP de que Gabriel Le Senne dimita como presidente del Parlament. En este sentido ha dicho que Prohens también debe dimitir si lo hace Le Senne. Cañadas no ha cerrado la puerta a romper el pacto con el PP en el Consell de Mallorca.

Cañadas ha argumentado que hasta ahora el PP daba su apoyo a Le Senne y decía que no debía dimitir en virtud del pacto firmado con Vox. «Ahora, tras la decisión de Abascal de romper los pactos autonómicos, el PP dice que Le Senne debe dimitir. Entonces, por la misma regla de tres, Prohens también debería dimitir». Así se ha pronunciado la portavoz de Vox.

Cañadas ha reconocido que han quedado sin efecto los 110 puntos del acuerdo de investidura firmado en Baleares con el PP que posibilitó la designación de Marga Prohens como presidenta del Parlament.

También ha dicho que la orden de Abascal fue romper los acuerdos autonómicos aunque ha matizado que ello no quiere decir que en los próximos días se tomen otro tipo acuerdos. Cabe recordar que Vox forma parte, junto con el PP, del gobierno del Consell de Mallorca que preside Llorenç Galmés (PP). Vox también está presente en algunos de los ayuntamientos más importantes de Mallorca como son los de Marratxí, Alcúdia y Llucmajor.

En cualquier caso Cañadas no ha descartado la ruptura del pacto en el Consell de Mallorca. El partido está abierto a acordar la salida de sus cargos del Consell de Mallorca, ha dicho Cañadas, a pesar de que la institución insular, así como los ayuntamientos, quedarían fuera del anuncio de ruptura de los gobiernos autonómicos y la retirada del apoyo parlamentario.

«Ya lo valoraremos», ha afirmado Cañadas en una rueda de prensa en la que ha acusado a PP de romper el pacto con Vox al ordenar a las autonomías «a tragarse a los menores migrantes».

Cañadas ha criticado en este punto que en la residencia La Bonanova se esté acogiendo a menores migrantes no acompañados. «En España no cabe todo África, no queremos ser Francia. Lloraremos sangre», ha afirmado en una comparecencia basada prácticamente en la cuestión migratoria.

