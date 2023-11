El vicepresidente de Baleares admite que se «equivocó» al dar un cargo a un acusado de agresión sexual

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reconocido este lunes que se «equivocó» con el nombramiento de Juan Antonio Serra al frente del Ibetec, pero no cree que esa equivocación sea motivo suficiente para dimitir. «No considero que deba dimitir ni voy a dimitir», ha declarado Costa en una rueda de prensa en la que ha asegurado que él era «el único que conocía la situación» de Serra, procesado por un presunto caso de agresión sexual y atentado a agente de la autoridad.

El Ibetec es una entidad pública empresarial de telecomunicaciones y innovación perteneciente a la Conselleria que preside Costa.

El vicepresidente ha indicado que, cuando nombró a Serra, «había leído lo que había salido en los medios» en 2022 respecto a su detención y que «conocía la decisión que había tomado la UIB» de apartarlo.

Sin embargo, apelando al respeto a la presunción de inocencia, Costa se ha justificado en que confió en la palabra de Serra, quien le había asegurado que las acusaciones eran falsas y que el caso se archivaría.

«El sr. Serra Ferrer, a quien conozco desde hace años, me negó rotundamente los hechos que habían salido en prensa, y me trasladó que consideraba que la causa se archivaría y ni siquiera llegaría a juicio», ha declarado Costa, que ha dicho que «no sería el primer caso» en el que se hace «un juicio paralelo» en los medios de comunicación «y luego ha acabado en nada».

Costa no informó a Prohens

Por ello no informó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, porque pensó que este hecho no tendría «la trascendencia que ha tenido».

Fue este viernes, cuando leyó sobre la apertura de juicio oral, cuando cambió de opinión porque «ante la lectura del auto» del Juzgado no tenía «la misma confianza que tenía antes» en el entonces gerente del Ibetec.

«Lógicamente, cuando el viernes por la noche conocí la apertura de juicio oral y el contenido de los escritos de acusación, especialmente de la Fiscalía, vi que me había equivocado. Por eso en cuestión de horas decidí su destitución inmediata», ha indicado el conseller.

A preguntas de los medios, Costa no ha especificado si, cuando comunicó a Prohens la decisión de destituir a Serra, ella le expresó o no su apoyo. «Las conversaciones personales con la presidenta son privadas», ha argumentado.

En cualquier caso, ha asegurado que la posibilidad de dimitir él mismo «no ha estado en ningún momento sobre la mesa», aunque ha declarado que está «a disposición de lo que estime conveniente hacer la presidenta».

Asimismo, Costa ha lamentado que lo ocurrido «pueda dar un mensaje equivocado sobre el compromiso del Govern contra todas las formas de violencia», un tema que «tiene muy claro», recalcando que ante la apertura de juicio ha actuado «con la máxima contundencia».

Cuando se publicó la noticia del arresto, ha reflexionado Costa, la Universidad «tomó la decisión en función de lo que se publicó en los medios sin consultar en absoluto a la persona implicada». «Yo en cambio tenía información de la persona y me fié de lo que me dijo. A día de hoy, la UIB acertó y yo me equivoqué», ha reiterado.

No obstante, ha subrayado que no considera que esta equivocación «sea motivo para tomar una decisión de dimisión». Preguntado por si cree que esto ha perjudicado a su credibilidad, Costa ha dicho que «la credibilidad de un político no la define él mismo, sino terceras personas» y él tiene «la firme intención de seguir trabajando por los ciudadanos de Baleares».

Asimismo, el conseller ha negado que pusiera a Serra al frente del Ibetec «porque fuese amigo» suyo, sino porque «creía que era un buen profesional» y había desarrollado trabajos de gerencia en otras empresas.