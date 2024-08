Vicente Moreno: «Ante el Mallorca tenemos otra oportunidad»

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca (17 horas, El Sadar). “En la vida y el fútbol, siempre hay una segunda oportunidad. Les decía el otro día a los jugadores antes del partido que teníamos una oportunidad única, que no es la última, pero evidentemente cuando pasa esa oportunidad no vuelve, tendremos otra y esta es la nueva que tenemos, contra el Mallorca, así que hay que agarrarse a esa posibilidad e intentar hacer las cosas bien para tener opciones de ganar el partido”, comentó.

El técnico rojillo fue preguntado por aquellos aspectos necesarios para derrotar al conjunto balear. “Todo lo que sea que el equipo tenga mucha más semblanza a lo de la segunda parte (del partido ante el Leganés) nos va a acercar a tener muchas opciones de ganar el partido. Lo primero es que confiemos en nosotros, que somos un buen equipo, que a nivel individual tenemos muy buenos jugadores, entonces sobre todo confianza y convencimiento en lo que hacemos y, a partir de ahí, luego aparece el plan de partido, los condicionantes tácticos. Hay que ser conscientes que no es fácil darle una continuidad a noventa minutos a lo que se hizo en la segunda parte, pero hay que intentar llevarlo a cuanta más continuidad mejor y luego hay un rival que a veces te deja y a veces no, y delante tenemos un buen equipo y con un buen entrenador”, explicó.

Asimismo, Vicente Moreno también se refirió al cariño que le ha brindado el osasunismo desde su llegada, así como a su debut como entrenador local en El Sadar. “Estoy encantado con la acogida. La sensación que tengo es que la afición de Osasuna está de forma incondicional, no dependiendo de nada en concreto. Luego a partir de ahí hay que darle motivos, hay que ganárselo y en eso estoy, yo también dije el primer día que me lo voy a dejar todo. Todo lo que hacemos aquí es para el aficionado. Esto no tiene otro sentido. El otro día disfruté mucho El Sadar, la verdad, pero mucho, y no tengo ninguna duda de que el aficionado va a estar con el equipo y nos va a empujar para ayudarnos a ganar”, afirmó el que fuera entrenador del Mallorca, equipo al que ascendió en 2019 a Primera División.