Viagra, cocaína y MDMA: caen dos narcos en Son Banya tras intentar huir de la Policía con miles de euros escondidos en el pantalón

Un operativo contra el narcomenudeo en Son Banya se ha saldado con la detención de un hombre y una mujer en Palma tras ser sorprendidos vendiendo droga en dos casetas del poblado chabolista. Los agentes de la Policía Nacional los interceptaron en plena huida y les incautaron cerca de 3.500 euros en efectivo, cocaína, marihuana, hachís, MDMA, fármacos para la disfunción eréctil y utensilios para la preparación de las dosis.

El dispositivo policial se desplegó a finales de semana a cargo de patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (G.O.R), integradas por agentes tanto de uniforme como de paisano. El objetivo principal era atajar el tráfico de sustancias estupefacientes a pequeña escala en la zona.

Durante las investigaciones previas, las fuerzas de seguridad recibieron información clave sobre la presencia en una de las casetas exteriores de una mujer que se encontraba en busca y captura por la justicia local.

Una vez desplegados estratégicamente en los alrededores de la zona de intervención, los policías mantuvieron bajo estrecha vigilancia los inmuebles utilizados habitualmente como puntos de distribución. Fue en ese momento cuando observaron a los dos sospechosos adentrarse en una de las casetas. Para evitar cualquier intento de evasión, los efectivos de paisano se distribuyeron de forma simultánea por la parte trasera de las edificaciones, bloqueando y asegurando todas las posibles vías de escape.

La intervención se desencadenó cuando la pareja abandonó la caseta. Al percatarse de la presencia de las patrullas, ambos emprendieron una rápida huida a la carrera. Durante la persecución, la mujer intentó deshacerse de las pruebas lanzando por los aires una riñonera justo antes de ser interceptada. El bolso fue recuperado de inmediato por los funcionarios encargados del operativo.

Por su parte, el hombre fue apresado por otra unidad policial antes de que lograse abandonar el recinto de Son Banya. En el registro superficial, los agentes descubrieron que llevaba escondida en un doblez del pantalón una importante cantidad de cocaína junto a casi 2.700 euros en efectivo.

El análisis del contenido de la riñonera arrojó la intervención de más de 750 euros, 29 envoltorios de marihuana, más de 182 gramos de hachís, diversas dosis de MDMA y varios blísteres de pastillas indicadas para la disfunción eréctil.

Posteriormente, las inspecciones realizadas en el interior de los dos puntos de venta permitieron localizar nuevas cantidades de cocaína, hachís y más fármacos. Asimismo, la Policía Nacional intervino herramientas destinadas al corte, dosificación y precintado de la droga, junto a una libreta con anotaciones contables. Ambos implicados fueron trasladados a dependencias policiales procesados por un delito contra la salud pública.

Sobre la arrestada pesaba una orden de detención emitida por un juzgado de la capital balear.