Veinte meses de media tarda un propietario en echar de una vivienda a un okupa en Baleares y tras gastarse 27.000 euros, según un estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM) que cifra en 33 millones de euros anuales el coste económico de la ‘okupación’ en el archipiélago y estima que el coste por vivienda okupada y año es de 16.200 euros o, lo que es lo mismo, 1.350 euros al mes.

Este análisis elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López, apunta que el coste por inmueble okupado en las Islas es cerca de un 30% superior al de la media nacional, por el elevado nivel de los alquileres.

El Instituto precisa que, si únicamente se contabilizan los episodios de okupación denunciados, el coste económico asciende a unos 6,6 millones de euros al año. La diferencia hasta la estimación central responde a la corrección de los casos que no llegan a denunciarse.

Los propietarios que sufren una okupación o, en el caso de inquilinos que dejan de pagar el arriendo y permanecen en el inmueble, una inquiokupación, asumen un gran volumen de costes: deben mantener los suministros de agua y luz y seguir pagando el IBI y, en su caso, la hipoteca.

Al mismo tiempo, se ven obligados a sufragar los costes legales derivados de interponer una denuncia, que oscilan entre los 1.500 y los 6.000 euros, o, si acaso optan por soluciones extrajudiciales, deberán hacer frente al pago por estos servicios, que las empresas de seguridad cifran en una horquilla que va de 1.500 a 8.000 euros por desalojo.

Por ello, entre las propuestas que hace este estudio figura que ningún propietario debería seguir pagando impuestos por una vivienda cuya posesión y disfrute le han sido arrebatados ilegalmente.

Así plantean la necesidad de suspender la carga efectiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) durante todo el período de okupación, articulando los ajustes o devoluciones necesarios.

Ambos tributos, según este informe, se podrían devolver cuando exista una resolución judicial firme que confirme el daño causado, si bien sería deseable establecer un mecanismo más automático y ágil.

Según este estudio, Baleares registró 433 denuncias por allanamiento y usurpación en 2025, tras el máximo de la serie en 2024 (514), lo que supone el 2,9% del total nacional.

Por otro lado, este análisis precisa el dato de que recuperar una vivienda por la vía judicial en el archipiélago, en el marco legal vigente con el Gobierno de Pedro Sánchez, lleva en torno a 20 meses, frente a 27,4 en el conjunto de España.

Otra de las propuestas que a este respecto recoge en este estudio es que, mientras existan suspensiones de lanzamientos por situaciones que se catalogan como de “vulnerabilidad”, los poderes públicos deben garantizar una alternativa habitacional y compensar íntegra y automáticamente al propietario desde el primer día, cubriendo las rentas dejadas de percibir, los gastos asociados y los daños acreditados.

Hay que tener en cuenta que al cierre de 2025 había 442 viviendas okupadas a la venta en Baleares, el 1,5% de la oferta, con descuentos por parte de sus agobiados propietarios de entre el 65 y el 70% de su valor.