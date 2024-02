En el informe, los letrados concluyen que cualquier grupo parlamentario podría presentar candidato o candidata a presidir la Cámara autonómica en caso que Gabriel Le Senne cesara y tuviera que escogerse un sustituto aunque de momento esta circunstancia no se contempla.

En su informe sobre la cuestión, consideran que así resulta de los precedentes existentes en el Parlament, de la necesidad de dar efectividad al principio de representatividad de la mayoría parlamentaria, no sólo en el momento de la constitución, sino «en cualquier momento en que sea necesario cubrir el cargo durante la legislatura».

Para asegurar una composición plural de la Mesa, los letrados apuntan que la expresión «los candidatos serán propuestos por el grupo parlamentario que propuso a la persona cesada» es aplicable a los cargos de vicepresidente y secretario, pero no a la vacante de presidente.

Fue el lunes de la pasada semana cuando cinco diputados de Vox decidieron de forma unilateral expulsar del grupo parlamentario nada menos que a la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, y al propio presidente del Parlament, Gabriel Le Senne alegando «pérdida de confianza».

Horas después la dirección nacional de Vox anunció la expulsión del partido de los cinco rebeldes, que de inmediato se convirtieron en tránsfugas de Vox. El proceso de expulsión de Vox no has concluido pero los cinco rebeldes están suspendidos de militancia, no pueden actuar en nombre de Vox ni utilizar los símbolos de este partido. El comité de garantías rechazó este martes las alegaciones presentadas de forma individual por cada uno de los diputados rebeldes contra su expulsión del partido.